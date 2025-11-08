El Alimerka Oviedo Baloncesto, a defenderse del "talento" del Flexicar Fuenlabrada
El OCB visita la histórica cancha del club madrileño con el objetivo de imponer su ritmo rápido y sorprender "a un equipo con mucha calidad y capacidad ofensiva"
Flexicar Fuenlabrada y Alimerka Oviedo disputan hoy (18:30 horas, Vinx TV) un partido que se presenta como un choque de estilos, un enfrentamiento entre un conjunto madrileño que tiene una plantilla corta pero muy bien confeccionada y un equipo asturiano que reparte los minutos entre todos los jugadores y trata de imponer un ritmo vertiginoso a sus partidos.
Talento contra esfuerzo
Reconocía el entrenador del OCB, Javi Rodríguez, que "quizás" en cuanto a talento pueda superarles un Fuenlabrada que cuenta, entre otros, con el que ahora es posiblemente el mejor jugador de la Liga, el internacional brasileño Vitor Benite, pero que ellos deben ser superiores en otros aspectos: "Ellos juegan a otro ritmo, acumulan muchos minutos con cinco jugadores, tienen un quinteto muy definido; por eso, intentan tener un ritmo más pausado y nosotros buscamos otro ritmo de juego, otra filosofía, con mucha energía y mucho esfuerzo", resumía el técnico gallego.
Hacerse con el ritmo del partido
La principal lucha será ver quién de los dos es capaz de hacerse con el control, de llevar el partido por los derroteros que más le interesan: "Va a ser importante ver quién impone su ritmo", añadía Javi Rodríguez.
Dan Duscak, con confianza
Uno de los encargados de hacer que ese ritmo sea el adecuado para el equipo de Oviedo es Dan Duscak, el base esloveno del Alimerka, quien defiende que, a pesar de llevar dos victorias y cuatro derrotas, el equipo está en un gran momento: "Ante Obradoiro hicimos un gran partido, demostramos que podemos competir contra cualquier rival". También celebró la acogida que está teniendo el equipo en el Palacio de los Deportes de Oviedo: "Me gustó mucho que vino mucha gente a vernos al Palacio, se lo agradecemos a cada uno de los que vinieron". El esloveno solo tiene una receta para devolverles ese apoyo: "Jugar duros en defensa, atacar y sacar los partidos".
