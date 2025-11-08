Asturias tiene un nuevo campeón de Europa en taekwondo: así fue la última conquista de Iván López Matos en Atenas

Iván López Matos se proclamó este sábado campeón de Europa de taekwondo en Atenas, Grecia. El gijonés se llevó el triunfo en la categoría cadete, menor de 57 kilos, en una competición a la que acudió como miembro de la selección española. Superó a Bulgaria, Suiza, Gran Bretaña, Moldavia y en la final, a Ucrania. Estuvo acompañado por su maestro y entrenador, Hyo Seuk Seo, integrante del cuerpo técnico de la Federación. Iván forma parte del Club Seo, bajo las órdenes de Young Ki Seo Bae y Hyo Seuk Seo.

Iván López Matos subrayó en Atenas la que está siendo una gran temporada. Fue quinto en el Mundial disputado el pasado mayo en Emiratos Árabes, tras ser campeón de España este mismo año y ganar también Cel Open Internacional de España en Alicante. Entre sus logros este año está un tercer puesto en el Europeo de clubes de Estonia y otro tercer puesto en el European Grand Prix, también celebrado en Estonia.