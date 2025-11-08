Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un campeón sin fecha de caducidad: Raúl García triunfa en el Mundial de judo de París

"Seguiré compitiendo siempre que pueda, el judo ha sido mi vida", dice el avilesino tras colgarse la plata

Raúl García, con la medalla de plata del Mundial de París. |

Raúl García, con la medalla de plata del Mundial de París. | / LNE

N. L.

Oviedo

El judoka asturiano Raúl García se proclamó subcampeón del mundo de judo en categoría máster durante la competición que se desarrolló en el "Dojo" de París. Un tatami en el que se han llevado a cabo y se siguen celebrando algunos de los torneos más relevantes a nivel internacional de este popular arte marcial japonés.

Asturiano y extremeño

El séptimo dan asturiano, pacense de adopción, ya que lleva más de tres décadas viviendo en tierras extremeñas, no pudo repetir el oro que logró en 2010 en el Mundial que se disputó en Budapest, pero volvió a demostrar que es uno de los mejores del planeta en la categoría de superligeros (menos de 60 kilos). De hecho, este mismo año fue medalla de bronce en el Europeo, torneo que ya había conquistados en los años 2019 y 2023.

Un Mundial de mucho nivel

El Mundial disputado en París tuvo un altísimo nivel, con más de 2.500 judokas en liza. Participantes que llegaron de 90 países. El asturiano Raúl García, tras una dura fase previa, venció en octavos de final de su categoría al deportista local Abdemounene, lo hizo de ippon (victoria antes del límite). En cuartos, se impuso al italiano Emanuele Agostini, de yuko en la técnica de oro. A continuación, en semifinales, le tocó el durísimo kazajo Marat Karakanov, mientras que en una apretada final cayó ante el belga Ermano Agostini.

Muchos retos por delante

El avilesino, de 57 años, que se inició en el judo en el colegio Palacio Valdés, en su localidad natal, para posteriormente ser uno de los puntales del laureado equipo de la Universidad de Oviedo de Jorge Raga, confía en seguir compitiendo a nivel internacional si se lo permite el presupuesto. El problema es que apenas cuenta con ayudas económicas, lo que le ha impedido acudir a algunas citas que se han disputado en otros continentes.

El avilesino explicaba tras su éxito en París que mientras pueda continuará compitiendo: "Seguiré compitiendo siempre que pueda, el judo ha sido mi vida". De momento, con unos resultados asombrosos que le colocan en la élite mundial de uno de los deportes más practicados del planeta.

TEMAS

