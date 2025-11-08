Esto es lo que tiene que hacer el Círculo Gijón para sorprender a un gigante

El Valladolid, al que ya sufrió en la Copa España, se presenta mañana como temible rival del Círculo Gijón en la sexta jornada de Segunda FEB (19 horas, Palacio de los Deportes). Todavía no es hora de urgencias, queda mucha competición por delante, pero el equipo gijonés quiere retomar la senda del triunfo tras cuatro derrotas en cinco partidos y tres de forma consecutiva. Para ello resulta imperativo que el Círculo deje atrás los baches de las segundas partes, especialmente de los terceros cuartos, que le han marcado hasta ahora.

Excelsa primera parte

La última jornada, en Morón de la Frontera, se vivió el caso más extremo de los acontecidos hasta la fecha. El Círculo realizó una excelsa primera mitad, con una energía desbordante que desarboló al conjunto andaluz, y el descanso llegó en plena escapada del conjunto asturiano, que ganaba por 34-43 en una de las pistas más difíciles de la categoría. Sin embargo, la derrota asturiana acabó produciéndose de forma concluyente tras un parcial de 45-27 en los dos últimos cuartos. El tercero fue sangrante y acabó con 19-8 después de que los visitantes solamente fueran capaces de anotar un punto en siete minutos. Otro triste punto fue también lo único que se pudieron llevar a la boca los jugadores de Nacho Galán en más de cuatro minutos del cuarto postrero. La derrota es la consecuencia lógica.

Muchos puntos en contra

Pero el problema no es solo ofensivo. El Círculo ha encajado casi siete puntos más de media en los terceros y últimos cuartos que en las primeras partes, una diferencia más que notable. Es una tónica que parece apuntar más a una cuestión mental y que solamente se rompió en la única victoria gijonesa hasta la fecha, en la segunda jornada contra el Jaén. Esa segunda parte registró un 44-39 a favor del Círculo, y el tercer cuarto solamente se perdió por un punto (22-23).

"Vamos a plantar batalla"

En cualquier caso, Nacho Galán está animado de cara al encuentro de mañana en el Palacio de los Deportes de La Guía: "nos enfrentamos al que es sin duda el mejor equipo de la categoría, una plaza histórica y un recién descendido desde Primera FEB, para nosotros es motivo de alegría poder enfrentarnos a ellos. Su plantilla es muy potente, no podría destacar a nadie, pero yo destacaría a su entrenador, David Barrio, un tipo que domina la categoría y al que llevo siguiendo mucho tiempo. Llegamos bien, vamos a plantar batalla, el Círculo no se rinde en ningún campo y menos ante nuestra afición".

Por su parte, el jugador angoleño Jerónimo Luis asegura: "me gusta mucho el trabajo que estamos haciendo, estamos fuertes y preparados".