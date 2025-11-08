La derrota más dulce de Fonso Suárez: eliminado pronto en Marruecos pero campeón de Europa junior de surf y clasificado para el Mundial

Asturias tendrá por primera vez un representante asturiano en el Mundial junior de surf, que se celebrará el próximo mes de enero en Filipinas. Fonso Suárez, pese a caer eliminado en la ronda de 32 en la última prueba del circuito europeo, se vio favorecido por los resultados de su rival directo y consiguió el primer puesto global del ranking. Al gijonés de 19 años le hubiera bastado ser segundo en la general para clasificarse para Filipinas, pero Conor Donegan no pudo sumar los puntos suficientes para desbancarle. Suárez acabó el circuito con 2.300 puntos y Conor Donegan, que también irá al Mundial en representación de España, con 2.250. "Fue apuradísimo, me echaron el viernes del campeonato y solo quedaba confiar en que la suerte estuviese de mi lado, aunque mi amigo Conor se lo merece tanto como yo. Vine con la mentalidad de ganar, pero aquí están los mejores de Europa y es muy complicado, no salió y no pasa nada, hay que aprender de los errores", apunta el nuevo campeón europeo junior.

Vista cercana del trofeo de campeón del circuito junior europeo. / Skooksurf

Más alegrías asturianas

Las alegrías asturianas en Marruecos no acabaron ahí. Mateo Vázquez, también gijonés, de 18 años y compañero de entrenamientos de Fonso en la escuela Skoolsurf de la mano de Manu Ruiz, cayó de forma apurada en los cuartos de final y terminó en una muy buena novena posición.

Los Juegos, un sueño

Manu Ruiz acabó eufórico la cita marroquí: "Esto demuestra que desde Gijón te puedes convertir en uno de los mejores surfistas del mundo y soñar el grande. Ahora el objetivo es clasificarse para el circuito mundial absoluto de la categoría open e intentar ser olímpico en el próximo ciclo olímpico o en el siguiente".

El resultado refuerza a Fonso Suárez, que asegura: "habrá que intensificar entrenamientos y el físico para el Mundial, pero es un trabajo que da gusto hacer. Es la primera vez que va un asturiano, así que es doble orgullo. Habrá nivel, pero si he llegado ahora no tengo que apichonarme".