Duscak dirige la orquesta de un inspirado Alimerka Oviedo Baloncesto en su asalto a la pista del Fuenlabrada (71-92)

Que el Alimerka Oviedo Baloncesto transmitía cosas muy positivas a pesar de llevar dos victorias en las cinco jornadas que iban de Primera FEB era un hecho, pero que iba a lograr traducir esa buena imagen en una victoria como la que ha logrado este sábado en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada era difícil de esperar. No tanto por ganar, sino por cómo lo hizo. Por 21 puntos (71-92) y ante un equipo con una plantilla de mucho talento, con jugadores como Vitor Benite y Mateo Díaz, que están entre los mejores de la competición.

Un grupo bien organizado por Duscak

Pero es que el Alimerka se desempeñó como una orquesta en la que cada músico sabía qué pieza tocar y en la que hubo un director dentro de la cancha que consiguió que todos los instrumentos sonaran bien. Ese director fue Dan Duscak, que supo leer el partido en cada jugada, que anotó cuando el equipo lo necesitó y que tuvo en los otros dos veteranos del equipo, Robert Cosialls y Raúl Lobaco, a los compañeros perfectos para dejar al Fuenlabrada tumbado en la lona.

Lobaco y Cosialls, siempre sumando

Lo de Lobaco y Cosialls fue tremendo. El primero hizo un doble-doble, con 15 puntos y 11 rebotes, demostrando que es capaz de sumar en ataque y en defensa. Lo del segundo, menos evidente en las estadísticas, fue un trabajo clave para que el OCB lograra la victoria, anticipándose a los interiores del Fuenlabrada, sacándolos del partido. Lo que le hizo Cosialls a Cameron Martin tardará el estadounidense en olvidarlo. Tampoco Kasibabu estuvo nunca cómodo en el partido, mérito también del resto de interiores, con especial mención a un Alonso Faure que hace un trabajo callado pero siempre positivo para su equipo.

El acierto de Parham

En anotación, además de los 15 puntos de Lobaco y los 19 de Duscak, fue muy importante Greg Parham, con otros 19, pero que tuvo la personalidad y el acierto para encestar cuando el OCB peor lo estaba pasando. Todos, salvo quizás Calvin Hermanson, que no encontró sus puntos y no terminó de entrar en el partido, aportaron en alguna fase del encuentro. Una victoria que da mucha confianza al equipo de Oviedo, que va saliendo bien parado de un inicio de temporada muy complicado por los rivales a los que le toca enfrentarse.

Javi Rodríguez da indicaciones en el partido del Alimerka Oviedo Baloncesto en el campo del Fuenlabrada, con Lobaco al fondo / FEB

El Alimerka mandó desde el primer momento

El Alimerka Oviedo cogió el mando del partido desde el primer cuarto, pero un mal final del primer cuarto, en el que permitieron un par de transiciones sencillas del equipo madrileño, permitió que la igualdad se mantuviera de cara al segundo (19-20). Y fue en ese parcial en el que empezó Oviedo a romper el partido. Dos buenas acciones consecutivas de Cosillas, un triple de Duscak, contestado por otro de Benite, que a pesar de la derrota de su equipo acabó con 26 puntos, empezaron a cimentar una renta que se fue a los 15 puntos a 1.18 del descanso y tras una buena canasta de Copes. Se mantuvo esa renta de cara al segundo tiempo (34-49).

El partido acabó roto

La sensación tras la salida de vestuarios era de un control total del Alimerka Oviedo. Quizás el ritmo, algo más pausado de lo que en Oviedo es habitual, no era el esperado, pero el equipo asturiano se imponía en la lucha por el rebote (25 cogió Fuenlabrada y 43 Oviedo) y eso fue clave en el devenir del encuentro. A 1.10 de acabar ese tercer parcial, el Alimerka parecía tenerlo todo bajo control, con una ventaja de 16 puntos (51-68) que permitía cierta tranquilidad de cara al último parcial.

Un despiste que pudo costar caro

Ese minuto y diez segundos fue lo peor del OCB en la pista madrileña. En solo 70 segundos permitieron un triple lanzando solo de Benite, cometieron una falta en ataque, otorgaron tiros libres y en una pérdida tras saque de fondo final casi dejan a Manchón meter otro triple sobre la bocina. Metieron al público de Fuenlabrada, que animó a su equipo, que se había colocado a solo diez puntos (58-68) cuando aún quedaban diez minutos de juego.

Cosialls, solucionando los problemas

Pero fue solo un traspié pasajero y en el último cuarto, con un Cosialls espectacular en defensa, que desquició a Cameron Martin, finiquitaron el choque muy rápido. A 5:05 del final, Oviedo ganaba por veinte (62-82) y estaba todo decidido. Por el resultado y por la sensación de un equipo y de otro. El marcador final fue una victoria por 71-92 del Alimerka Oviedo de una importancia enorme. Es bueno que las sensaciones positivas que dejó el equipo ante Obradoiro se traduzcan después en victorias y poder así mirar la clasificación con cierta tranquilidad. Más aún sabiendo que en Oviedo les espera un Palacio al que el último partido asistieron casi 5.000 personas.