El eNe Oposiciones CP Mieres, a por sus primeros puntos en la OK Liga

Después de varias jornadas duras y de goleadas lógicas a manos de algunos de los primeros espadas de la competición, el eNe Oposiciones Club Patín Mieres ve en el encuentro de es tarde ante el Oxigen PHC Sant Cugat (Visiola Rollán, 20 horas) una buena oportunidad de estrenar su casillero de puntos en la máxima categoría. El equipo mierense ocupa el último lugar de la clasificación de la OK Liga, debido a su negativo golaverage (-37), pero el equipo catalán no anda demasiado sobrado tampoco: es quinto por la cola con tres puntos, fruto de su victoria de la pasada jornada en casa contra el Coruña (5-1). La plantilla del equipo mierense ha entrenado toda la semana con energía y positivismo y espera sumar, apoyado por su público.