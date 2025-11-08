Fernández, Castiello y Gancedo, en el Europeo de ciclocross
R. M. / A. L.
Asturias estará representada por tres ciclistas de categoría junior, Martín Fernández, Samuel Castiello y Pelayo Gancedo, en el Europeo de ciclocross que se va a disputar en Middelkerke (Bélgica) entre hoy y mañana. La asturiana del Nesta-MMR Lucía González, una de las grandes bazas españolas, finalmente ha causado baja por enfermedad.
La competición comienza hoy, a las 11:00 horas, con la prueba junior femenina y, a continuación, a las 13:00 horas, será el turno del sub-23 masculino. Por último, la jornada se cierra con la prueba élite femenina, que tiene programado su inicio a las 15:00 horas. Mañana, a las 11:00 horas, llegará el turno de los tres representantes asturianos en la carrera junior masculina. A continuación serán la sub-23 femenina y la élite masculina.
