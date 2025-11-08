Festín de un desatado Telecable ante el peligroso Palau (5-1)

Si había alguna duda del potencial del Telecable después de la derrota en la pista del Vila-Sana por 3-0, se puede dar por despejada tras la demostración de juego ante el Palau, al que goleó en Mata Jove (5-1) para vengar la derrota en la Supercopa y de paso apretar la clasificación de la OK Liga. Con la primera derrota del Manlleu (2-4 ante el Vila-Sana), el Fraga es nuevo líder, con 16 puntos; el propio Manlleu, el Bembibre y el Vila-Sana suman 15 y el Telecable se queda con 13. Pero, más allá de las realidades numéricas de la tabla, del encuentro de Mata Jove ante el Palau lo importante fueron las sensaciones que transmitió el conjunto de Natasha Lee. Un Telecable con intensidad desde el principio, hambre para competir al más alto nivel y carácter para superar los malos momentos, que los hubo.

Emotivo saque de honor de Cote

De mano hubo tiempo para un momento emotivo, el saque de honor que protagonizó José Ángel Valdés, Cote, cuyo carácter y forma de ver la vida le pegan mucho al Telecable. Fue la primera ovación de un público que acabó con las manos rojas de tanto aplaudir.

Cote, en la pista de Mata Jove para realizar el saque de honor antes del Telecable-Palau. / Juan Plaza

Si en el último partido en casa Lee había apostado por la juventud de Aine Pérez en la portería, esta vez la labor de defender el marco fue encomendada a Viky Caretta, y la italiana respondió cuajando un gran partido y siendo decisiva en el momento más inestable del equipo fabril. La rotación de las gijonesas se amplió también con el concurso a buen nivel de Ana Catarina, con poca presencia en estas primeras jornadas.

Genialidades de Nuria

De entrada fue el Palau el que llevó el manejo de la bola, pero enseguida se pudo comprobar que este Telecable no iba a dejarse intimidar. Se hizo con el control y desequilibró en dos acciones geniales de Nuria Almeida. En la primera, cuando apenas habían transcurrido cinco minutos, forzó un penalti que ella misma transformó. Tres minutos más tarde, en una contra velocísima, se sacó otro truco de la chistera para colocar el dos a cero. La situación parecía bajo control para el Telecable, muy serio en defensa, con Viky impecable bajo palos y con suficiente pólvora para pensar en ampliar el marcador. Todo jugaba a su favor, hasta el gran número de faltas cometidas por el equipo catalán, que acabó la primera parte con 9, a una del castigo de la falta directa.

Reacción del Palau

Sin embargo, la cosa se torció en un visto y no visto. El Palau había adelantado líneas y en uno de sus avances, provocado por un error en la entrega de las locales, la bola llegó de rebote a Ana Casarramona, que marcó el dos a uno con el que se llegó al descanso.

Ana Casarramona, tras marcar el gol del Palau en Mata Jove. / Juan Plaza

Y el conjunto dirigido por el asturiano Keko Iglesias tuvo en su mano cambiar el signo del partido en los primeros minutos de la reanudación. Curiosamente, fue el Telecable el primero que llegó a la décima falta, que Viky Caretta paró con determinación ante Luchi Maldonado, y en la acción siguiente el Palau no acertó a rematar una bola que se paseó por delante de la portería de la italiana.

Imperial Marta Piquero

El partido podía decantarse para cualquier lado, pero el Telecable mostró coraje para resistir y acierto para volver a abrir brecha. El Palau cometió la décima falta y, al contrario que su rival, Marta Piquero sí encontró hueco para hacer el tercero. Los últimos minutos de la capitana fueron un escándalo: sobrada para cortar casi todo el juego peligroso de las visitantes, uno de sus robos terminó con una magnífica asistencia de portería a portería para que Ana Catarina sentenciara con el cuarto. El quinto gol, en otra acción rápida culminada por María Igualada, desató la euforia en el banquillo local y en la grada de Mata Jove. El Telecable demuestra que tiene mimbres y se refuerza moralmente de cara a un tramo de competición muy exigente. El próximo compromiso, también en Mata Jove, el sábado 15 a las 13 horas contra el Manlleu.