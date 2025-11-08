Gijón, con un ojo en la Travesía de Navidad y otro en el prestigioso circuito internacional Oceanman

Emplazados a la clásica Travesía de Navidad, la última del año, y pendientes de la entrada de Gijón en el prestigioso circuito de aguas abiertas Oceanman. Esos fueron los ingredientes del acto celebrado ayer en la sala paraninfo del Centro Municipal Integrado de El Coto, en el que se entregaron los premios del Circuito de Travesías a Nado, patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA.

Fue un acto desenfadado y breve, lleno del buen ambiente que es típico de las pruebas deportivas acuáticas del verano gijonés. Tras proyectar un vídeo de la Travesía del Oeste, el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, acompañado de representantes de la Federación de Natación del Principado de Asturias y de Unicaja, procedieron a la entrega de trofeos. Los agasajados fueron, por categorías, Nerea Meré (primera menor); Beltrán Ortiz y Olai Martínez (dos primeros menores); Blanca Alonso, Susana González y Elena Lozano (tres primeras seniors); Adrián Fernández (primer senior); Carlos Cano y Daniel Fernández (dos primeros máster A masculinos); Jessica Traviesa y Leticia de la Llana (primeras master B femeninas); Miguel Maza, Vladimir Morshin y Manuel Pérez (tres primeros en la categoría Máster B masculina); María Elena Pérez y María Jesús Boto (dos primeras máster C); Francisco Javier Núñez, Raúl Martínez y Andrés Losa (tres primeros máster C); Fernando Alonso, Jenaro Menéndez y Carlos Trejo (podio de la categoría Máster D masculina).

En lo que respecta a los premiados por tiempos, Beltrán Ortiz, Olai Martínez y Francisco Javier Núñez obtuvieron los tres mejores tiempos masculinos y Blanca Alonso, Nerea Meré y Jessica Traviesa los tres mejores entre las mujeres.