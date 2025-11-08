Gijón, con un ojo en la Travesía de Navidad y otro en el prestigioso circuito internacional Oceanman
La ciudad entregó los premios correspondientes a las pruebas veraniegas
Emplazados a la clásica Travesía de Navidad, la última del año, y pendientes de la entrada de Gijón en el prestigioso circuito de aguas abiertas Oceanman. Esos fueron los ingredientes del acto celebrado ayer en la sala paraninfo del Centro Municipal Integrado de El Coto, en el que se entregaron los premios del Circuito de Travesías a Nado, patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA.
Fue un acto desenfadado y breve, lleno del buen ambiente que es típico de las pruebas deportivas acuáticas del verano gijonés. Tras proyectar un vídeo de la Travesía del Oeste, el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, acompañado de representantes de la Federación de Natación del Principado de Asturias y de Unicaja, procedieron a la entrega de trofeos. Los agasajados fueron, por categorías, Nerea Meré (primera menor); Beltrán Ortiz y Olai Martínez (dos primeros menores); Blanca Alonso, Susana González y Elena Lozano (tres primeras seniors); Adrián Fernández (primer senior); Carlos Cano y Daniel Fernández (dos primeros máster A masculinos); Jessica Traviesa y Leticia de la Llana (primeras master B femeninas); Miguel Maza, Vladimir Morshin y Manuel Pérez (tres primeros en la categoría Máster B masculina); María Elena Pérez y María Jesús Boto (dos primeras máster C); Francisco Javier Núñez, Raúl Martínez y Andrés Losa (tres primeros máster C); Fernando Alonso, Jenaro Menéndez y Carlos Trejo (podio de la categoría Máster D masculina).
En lo que respecta a los premiados por tiempos, Beltrán Ortiz, Olai Martínez y Francisco Javier Núñez obtuvieron los tres mejores tiempos masculinos y Blanca Alonso, Nerea Meré y Jessica Traviesa los tres mejores entre las mujeres.
- Más de 43.000 personas se examinarán el fin de semana en Gijón para optar a 1.068 plazas de empleo público
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Te vamos a echar de menos, amigo': la sentida y cariñosa despedida del club ciclista de Pravia del compañero muerto arrollado en la carretera en Soto del Barco