Gran jornada para los amantes de los rallyes en Asturias: el día en Langreo, La Nucía y Japón
Alberto Ordóñez vence en el rallye Ciudad de Langreo y se proclama bicampeón de Asturias a falta de una prueba del calendario
J. B. Pino
David de la Puente, Pablo Fernández, Alberto Ordóñez y Alejandro Cachón fueron algunos de los nombres propios ayer en el mundo del rallye en Asturias. Los dos primeros, desde La Nucía, Alicante. Alberto Ordóñez, tras imponerse en el rallye Ciudad de Langreo, y Alejandro Cachón, después de dar un paso más para coronarse en Japón.
La pareja formada por el orensano Javier Pardo y al asturiano David de la Puente, que corrían con el Škoda Fabia RS Rally2 del equipo Recalvi, se llevó el triunfo en el rallye de La Nucía. Un triunfo que les otorgó el subcampeonato de España. En esa misma competición, el salense Pablo Fernández ganó el Desafío Peugeot. En cuanto al rallye Ciudad de Langreo, Alberto Ordóñez se impuso con el Citroën C3 Rally, consiguiendo proclamarse bicampeón de Asturias de rallyes en la penúltima prueba.
Por otra parte, el piloto de rally asturiano Alejandro Cachón continúa el ritmo rápido y seguro y sigue dominando la categoría WRC2 Challenger del rally de Japón, penúltima cita del Mundial de Rallys. El de Cangas de Narcea, en la última etapa disputada, con siete tramos cronometrados, marcó cuatro mejores tiempos, dejando dos para el ruso Nicolay Gryazin y uno para el catalán Jan Solans. El piloto asturiano aventaja en 27 segundos al ruso. La última etapa, que al cierre de esta edición estaba en plena disputa, consta de seis tramos contra el crono. El rally sigue estando dominado por el francés Sébastien Ogier.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- Cimavilla despide tras casi medio siglo de historia a la carnicería Las Cuatro Esquinas: permisos, normativa y una inversión que no compensa
- Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
- Educación adelanta las vacaciones de Navidad a miles de alumnos (y profesores) asturianos: serán 19 días de parón
- Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan