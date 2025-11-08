Gran jornada para los amantes de los rallyes en Asturias: el día en Langreo, La Nucía y Japón

David de la Puente, Pablo Fernández, Alberto Ordóñez y Alejandro Cachón fueron algunos de los nombres propios ayer en el mundo del rallye en Asturias. Los dos primeros, desde La Nucía, Alicante. Alberto Ordóñez, tras imponerse en el rallye Ciudad de Langreo, y Alejandro Cachón, después de dar un paso más para coronarse en Japón.

La pareja formada por el orensano Javier Pardo y al asturiano David de la Puente, que corrían con el Škoda Fabia RS Rally2 del equipo Recalvi, se llevó el triunfo en el rallye de La Nucía. Un triunfo que les otorgó el subcampeonato de España. En esa misma competición, el salense Pablo Fernández ganó el Desafío Peugeot. En cuanto al rallye Ciudad de Langreo, Alberto Ordóñez se impuso con el Citroën C3 Rally, consiguiendo proclamarse bicampeón de Asturias de rallyes en la penúltima prueba.

Por otra parte, el piloto de rally asturiano Alejandro Cachón continúa el ritmo rápido y seguro y sigue dominando la categoría WRC2 Challenger del rally de Japón, penúltima cita del Mundial de Rallys. El de Cangas de Narcea, en la última etapa disputada, con siete tramos cronometrados, marcó cuatro mejores tiempos, dejando dos para el ruso Nicolay Gryazin y uno para el catalán Jan Solans. El piloto asturiano aventaja en 27 segundos al ruso. La última etapa, que al cierre de esta edición estaba en plena disputa, consta de seis tramos contra el crono. El rally sigue estando dominado por el francés Sébastien Ogier.