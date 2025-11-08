Así fue la jornada en la Primera Nacional de balonmano para los equipos asturianos: Victorias de Royal Premium y Horizonte Atlética, y empates de Grupo y Vetusta

La jornada para los equipos asturianos del grupo de Primera Nacional de balonmano acabó sin derrotas: ganaron el Royal Premium por 28-32 en la cancha del Safa Madrid y el Horizonte Atlética por 26-32 en la del Clinisord Maravillas. Los empates fueron del Grupo, que igualó a 37 en casa ante el Sanse, y del Auto-Center Principado Vetusta, que empató a 31 en la cancha del Astander Astillero cántabro.

El empate del Grupo le deja en tercera posición, con 12 puntos, igualado precisamente con el Sanse. El equipo de Gijón está protagonizando un gran comienzo de Liga y es ahora mismo el mejor de los cuatro asturianos. Le sigue de cerca el Horizonte Atlética, que ya es quinto en la clasificación, con un punto menos que Grupo y Sanse.

El Royal Premium, por su parte, está reaccionando tras un mal inicio de competición y después de sumar dos victorias seguidas ya ha escalado hasta la novena posición, con ocho puntos, alejándose de la zona peligrosa y acercándose al pelotón de cabeza en el que el conjunto gijonés aspira a estar.

En la misma situación está el Auto-Center Principado Vetusta, dos puestos por detrás del Royal Premium pero con los mismos puntos. El equipo de Oviedo empató en la cancha precisamente de otro equipo que se queda tras esta jornada con ocho puntos, el Astander Astillero, que forma un triple empate con los dos asturianos en la zona templada de la tabla.