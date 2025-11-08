El Navia La Magaya visita Vilagarcía y el Uni, La Coruña
El Navia La Magaya visita (19:00 horas) al Sigaltec de Vilagarcía de Arousa con el objetivo de sumar su cuarta victoria consecutiva, que sería también la cuarta que logra esta temporada en las seis jornadas que se han disputado en el grupo A-B de Tercera FEB. En ese mismo grupo, el Uni busca (17:15 horas) en la cancha del Calvo Xiria coruñés su quinto triunfo para seguir colocado en la parte alta de la clasificación.
