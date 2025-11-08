El presidente de la Española, tras ratificar el Supremo su condena: «Es injusta»

El asturiano Miguel Francés, reelegido presidente de la Real Federación Española de Tiro Olímpico (RFEDETO) el pasado mes de mayo con un 82% de los votos de la Asamblea General, ha visto cómo el Tribunal Supremo ratifica la sentencia que le condena a dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos en Federaciones por apropiación indebida.

Una sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Oviedo el 24 de octubre de 2024 y que ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el pasado 27 de marzo.

Miguel Francés mostró su «respeto» por la providencia del Tribunal Supremo, pero dijo no compartirla: «He de manifestar que estoy en total desacuerdo con su resolución y creo que se me ha colocado en una situación injusta e inmerecida, ya que mantengo mi inocencia de todo lo que se me acusa».

Francés asegura no haber «cometido ningún delito» e insiste en que no se ha llevado «ni un céntimo de la RFEDETO». Por contra, explica que su gestión «ha estado siempre dirigida a salvar de su desaparición, primero a la Federación Asturiana y después a la Española, del estado de quiebra en las que me encontré a ambas entidades cuando llegué a su presidencia». Unos objetivos que, dice, «se han cumplido con creces».

El presidente de la Española seguirá tratando de demostrar su inocencia y para ello su equipo jurídico «está estudiando todas las vías previstas en la ley para seguir defendiendo mi inocencia, honor y honradez; y para continuar defendiendo los intereses de la gran comunidad del tiro deportivo español». n