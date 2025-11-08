El presidente de la Española, tras ratificar el Supremo su condena: «Es injusta»
«Mantengo mi inocencia de todo lo que se me acusa», afirma Miguel Francés
A. L.
El asturiano Miguel Francés, reelegido presidente de la Real Federación Española de Tiro Olímpico (RFEDETO) el pasado mes de mayo con un 82% de los votos de la Asamblea General, ha visto cómo el Tribunal Supremo ratifica la sentencia que le condena a dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos en Federaciones por apropiación indebida.
Una sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Oviedo el 24 de octubre de 2024 y que ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el pasado 27 de marzo.
Miguel Francés mostró su «respeto» por la providencia del Tribunal Supremo, pero dijo no compartirla: «He de manifestar que estoy en total desacuerdo con su resolución y creo que se me ha colocado en una situación injusta e inmerecida, ya que mantengo mi inocencia de todo lo que se me acusa».
Francés asegura no haber «cometido ningún delito» e insiste en que no se ha llevado «ni un céntimo de la RFEDETO». Por contra, explica que su gestión «ha estado siempre dirigida a salvar de su desaparición, primero a la Federación Asturiana y después a la Española, del estado de quiebra en las que me encontré a ambas entidades cuando llegué a su presidencia». Unos objetivos que, dice, «se han cumplido con creces».
El presidente de la Española seguirá tratando de demostrar su inocencia y para ello su equipo jurídico «está estudiando todas las vías previstas en la ley para seguir defendiendo mi inocencia, honor y honradez; y para continuar defendiendo los intereses de la gran comunidad del tiro deportivo español». n
- Más de 43.000 personas se examinarán el fin de semana en Gijón para optar a 1.068 plazas de empleo público
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Te vamos a echar de menos, amigo': la sentida y cariñosa despedida del club ciclista de Pravia del compañero muerto arrollado en la carretera en Soto del Barco