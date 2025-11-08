Primera derrota en Vallobín del Confía Balonmano Base Oviedo esta temporada en División de Honor Plata

Confía Base Oviedo: Juan Prieto, Raúl Blanco (5), Pablo Granda (3), Emi Franceschetti, David Pulgar (1), Elián Goux (5), Jayro Pérez –siete inicial– Juan Gamallo, Javi Colías, Joaquín Pérez (2), Tomás Pérez, Rubén Menéndez, Hélio Pina (3), Gonzalo Pulgar, Mikel Galán (4) y Javi Sanz (3). Cisne Los Sauces: Abián Rodríguez, Guilherme Linares (5), Manuel Lorenzo (1), Iván Calvo, Yago López (4), Diego López (3), Joao Pedro Fialho (12) –siete inicial– Hugo Carreira, Marko Ribic, Xoan Fernández (2), Iago Costas (2), Martín Santos, Daniel Virulegio (1), Alejandro López (2) y Xoel Lago. Marcador cada 5 minutos: 1-5; 4-8; 9-10; 11-12; 12-16; 13-19 (descanso); 15-22; 16-23; 19-25; 22-27; 25-29; y 27-32. Árbitros: Irene Santos López y Kalina Andreeva Tsakanova. Excluyeron por dos minutos a los locales Javi Colías (2), David Pulgar, Hélio Pina (2) y Mikel Galán y a los visitantes Iván Calvo, Diego López y Alejandro López. Polideportivo de Vallobín: Unos 500 espectadores.

El Confía Base Oviedo, que había empatado sus cuatro partidos en casa, perdió ayer por primera vez en Vallobín esta temporada en División de Honor Plata. El equipo de Oviedo empezó mal y ya no pudo darle la vuelta ante el Cisne Los Sauces cántabro.