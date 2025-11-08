El Telecable, ante el Palau con cuentas pendientes y un invitado muy especial en la grada

El Telecable Gijón vuelve a jugar en casa esta tarde todavía escocido por la derrota en la pista del potente Vila-Sana (3-0). Pero, además, el rival es el Palau (Mata Jove, 19.15 horas), que fue el verdugo del equipo gijonés en la primera competición de la temporada, la Supercopa (1-0). Por todo ello, las de Natasha Lee buscan una alegría que puede ser doble: por un lado, seguir enganchadas a los puestos altos; por otra parte, tomarse una pequeña venganza. El calendario no da tregua este mes para el Telecable, que espera los mejores ánimos de sus aficionados para resolver el partido y cuenta con la totalidad de la plantilla en condiciones de jugar.

Un rival debilitado, pero potente

Enfrente estará un Palau algo debilitado esta campaña porque dos de sus mejores piezas, Aina Florenza y Elsa Salvañá, fueron pescadas por el Vila-Sana. Pese a todo, es un grupo compacto que ya ha demostrado ser muy peligroso. Mantiene a Anna Casarramona, Berta Busquets, Laura Puigdueta y Marina Codina y se ha reforzado con la argentina Luchi Maldonado.

Saque de honor de Cote

El encuentro de esta tarde contará con un invitado especial, José Ángel Valdés, Cote, excapitán del Sporting retirado esta temporada. Cote será el encargado de realizar el saque de honor.