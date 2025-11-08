La vital tarea de María López tras dejar la selección española de hockey: la gijonesa pasa al ataque

La Federación Española de Hockey ha perdido un puntal en el campo pero lo ha ganado en los despachos. La gijonesa María López ya no lidera a la selección española femenina, lleva más de un año retirada del equipo nacional, pero ahora se encarga del área de desarrollo de negocio del organismo, un trabajo que puede ser vital en su evolución a medio plazo. Ya no llegarán medallas, pero se abrirán puertas a nuevos recursos y posibilidades.

María López, con la copa de campeona de la Liga Iberdrola 24-25 con el Club de Campo. / David Ramírez

La opción era perfecta para que la deportista asturiana pudiera fusionar sus dos intereses, el hockey y la empresa. Tras estudiar Administración y Dirección de Empresas y completar su formación con varios masters, un MBA (título de posgrado en administración empresarial) y cursos de gestión deportiva, la propuesta de la Federación a María López era difícil de rechazar.

"En noviembre de 2021 me ofrecieron un trabajo en la promoción del Campeonato del Mundo Femenino que organizábamos en 2022, algo que combiné con mi rol como capitana de la selección", explica López sobre el inicio de su relación laboral con la Española, presidida por Santiago Deó.

Unos meses después ya estaba trabajando de continuo en el departamento de Marketing y Comunicación de la Federación, donde había mucho terreno en el que avanzar. "Desarrollamos el producto, pusimos en marcha el ‘e commerce’ (comercio electrónico), creamos una mascota, una newsletter, también estuve ayudando con patrocinios...", recuerda María, que por entonces seguía jugando en el Club de Campo y era componente imprescindible de la selección.

María López, en la World Football Summit. / M. L.

Sin embargo, la asturiana dio por terminada su época en las "Red Sticks" tras los Juegos Olímpicos de París. Entonces tenía 34 años y vio clara la opción de dar un paso a un lado. La Federación lo aprovechó para que fuera un paso más dentro de sus oficinas. "Me propusieron llevar toda la parte de desarrollo de negocio. Buscamos incrementar los recursos propios con nuevos patrocinios, nuevos productos, llegar a nuevas comunidades", dice la deportista asturiana.

La Federación ha incorporado un club de empresa, ha intensificado el comercio electrónico, ha diseñado campañas específicas para el hockey sala y para papis, mamis y masters, "comunidades que viven un gran ‘boom’". La captación de patrocinadores también le absorbe: "Hay que hacer el contacto, el seguimiento, la propuesta, el cierre del contrato... Lleva mucho tiempo".

María agradece poder aportar a la expansión de su deporte y a la vez tener más tiempo para conciliar. Sigue jugando en el Club de Campo (en la última jornada ganaron 5-0 al Castelldefels y son segundas de División de Honor) y los fines de semana los tiene ocupados, pero, subraya, "ya no estoy fuera de casa 150 días al año y he reducido el número de horas de entrenamiento al día. El trabajo en la Federación es más exigente, pero me gusta trabajar para el hockey y a la vez hacer muchas cosas que no implican directamente al hockey".