El Aceites Abril ADBA Sanfer sigue de dulce
El Aceites Abril ADB A Sanfer continúa con paso firme su nueva temporada en Liga Femenina 2 y ayer sumó su quinto triunfo en seis jornadas en la pista del Ointxe de Mondragón (60-67). El conjunto avilesino perdía por 57-55 a seis minutos del final, pero consiguió un parcial de 0-11 que resultó denitivo, gracias a dos canastas de Esther Sevilla y Cristina Uhochukwu y sendos triples de Sara Fraile y Larsen, acompañados por un tiro libre de Janssen. Fraile acabó con 19 puntos y Sevilla con 15 y 7 rebotes.
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- Cimavilla despide tras casi medio siglo de historia a la carnicería Las Cuatro Esquinas: permisos, normativa y una inversión que no compensa
- Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
- Educación adelanta las vacaciones de Navidad a miles de alumnos (y profesores) asturianos: serán 19 días de parón
- Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan