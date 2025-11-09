El Aceites Abril ADBA Sanfer sigue de dulce

El Aceites Abril ADB A Sanfer continúa con paso firme su nueva temporada en Liga Femenina 2 y ayer sumó su quinto triunfo en seis jornadas en la pista del Ointxe de Mondragón (60-67). El conjunto avilesino perdía por 57-55 a seis minutos del final, pero consiguió un parcial de 0-11 que resultó denitivo, gracias a dos canastas de Esther Sevilla y Cristina Uhochukwu y sendos triples de Sara Fraile y Larsen, acompañados por un tiro libre de Janssen. Fraile acabó con 19 puntos y Sevilla con 15 y 7 rebotes.