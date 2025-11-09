Así analiza Dani Vidal la goleada del Avilés ante el Cacereño: "La expulsión acabó marcando todo el partido"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, destacó el trabajo de su equipo para gestionar la ventaja numérica en la victoria ante el Cacereño, además de poner en valor la preparación física de Hugo Laviana. Estas fueron sus palabras:

Análisis del encuentro

"Después de ganar con este resultado la lectura positiva. En el inicio de partido ellos entraron muy bien, a nosotros nos costó adaptarnos a esa intensidad que tenían por dentro. Nos ganaron segundas jugadas y cometidos alguna pérdida, generando alguna situación de peligro. El equipo supo pasar esos primeros minutos y conseguimos ponernos por delante en el marcador con una contra muy bien jugada. A partir de ahí empezamos a controlar más el partido. En una acción de centro lateral, algo que ya teníamos hablado, llegó el 0-2. La acción que acabó marcando todo fue la expulsión. Si no hubiésemos controlado el partido con uno más y un 0-2 sería que no habríamos jugado bien el partido".

La segunda parte

"Hemos interpretado muy bien el segundo tiempo. Necesitábamos más balón porque ellos se iban a tener que abrir en algún momento, tenían que ser valientes. Al descanso dejaron una línea de tres centrales para tener más espacio en el área, eso nos hablaba de que los espacios se iban a abrir. Con el 0-3 el partido ya se acabó y al final lo redondeamos con el cuarto gol. Estoy contento, la lectura de la segunda parte ha sido muy positiva".

El trabajo atrás

"Era una situación que habíamos hablado durante la semana, que, además de saber presionar, teníamos que también saber defender ese bloque medio. En la primera mitad dimos un paso en ese aspecto, sus situaciones de peligro no venían de ataque organizado, si no de transiciones. Es algo que luego con la expulsión cambió. Los queríamos alejar del área, que es donde son peligrosos centrando, y para eso teníamos que debíamos presionar. Tener un hombre más nos favorecía y yo creo que los chicos, vuelvo a decir, lo interpretaron bien".

Cuarta portería a cero

"Es la segunda consecutiva. Para los defensas es importante, les da confianza y esperemos seguir sumando".

La preparación física

"Antes de que llegásemos nosotros ya se habían hecho bien las cosas. Cuando hay un cambio de entrenador y de metodología suelen aumentar las lesiones y en este caso no ha pasado. El equipo, a nivel condicional, va a más. Es algo a lo que le damos mucha importancia, a que los jugadores se cuiden. Somos un equipo que quiere presionar alto, que quiere transitar, y para eso necesitamos piernas".

El cambio de Campabadal

"Tenía amarilla y no queríamos perder la superioridad numérica por alguna acción aislada. Hemos preferido tener cautela y limpiarnos de tarjetas amarillas. No fue por lesión"

Líder si gana al Arenas de Getxo

"Vamos a disfrutar de la victoria y a partir de mañana (por el lunes) empezaremos a preparar el partido. Tenemos una semana excesivamente corta para entrenar, necesitamos recuperarnos bien. Solo pienso que tenemos esos 20 puntos, que si consiguiéramos volver a ganar serían 23. Me quedo con la puntuación más allá de la clasificación".