El Avilés se corona en el Príncipe Felipe (0-4): goleada blanquiazul que les deja a dos puntos del líder

El Avilés se colocó la corona de rey en el Príncipe Felipe. Espoleados por un ataque que vivió una de las mejores tardes de lo que va de temporada, el cuadro blanquiazul asaltó la casa del Cacereño para, además, empezar a mirar a los ojos a los grandes gallos de la Primera Federación. Los asturianos dormirán durante esta semana terceros, empatados a puntos con el Racing de Ferrol, y a dos puntos del Tenerife, líder de la categoría. Las buenas sensaciones avilesinas mejoran si se tiene en cuenta que Kevin Bautista, autor del primer tanto, sigue de dulce y, además, Raúl Rubio consiguió anotar su primer gol de la temporada. Todo le sonríe al Avilés.

Sorprendió Dani Vidal con su once, moviendo a Cayarga de la mediapunta para darse ese rol a un Kevin Bautista que fue el gran protagonista de la primera mitad. Al avilesino le tocó caer a uno de los costados, lo que dejó en el banquillo a los dos jugadores más desequilibrantes del Avilés, Quicala e Isi Ros, que en la segunda parte dieron fe de su talento. Además, la apuesta por adelantar la posición del sevillano permitió al técnico catalán sacar un doble pivote defensivo y ganador de duelos, el formado por Adri Gómez y Gete.

Pronto las cámaras empezaron a apuntar a Bautista, aunque no por lo que le hubiese gustado. El árbitro revisó una posible roja al andaluz por dar un codazo a un rival en el ojo, pero la repetición reveló que la acción fue completamente involuntaria. Le costó arrancar al cuadro blanquiazul, que a este susto se le sumaron varias acometidas de un Cacereño que mostró muy poco colmillo en área rival. Las dos más claras fueron para Diego Gómez, que primero chocó ante un gran Babin, que se tiró al suelo para desbaratar el ataque extremeño; y luego con Borja Granero, que gracias a una patada de kárate repelió el disparo verdiblanco.

Cacereño 0 4 Avilés 0-1, min. 25: Kevin Bautista. 0-2, min. 38: Raúl Rubio. 0-3, min. 70: Isi Ros. 0-4, min. 83: Quicala. Alineación Cacereño Martínez (1);

Iván (0), Javi Barrio (1), Crespo (1), Joserra (1);

Deco (1), Guti (1);

Berlanga (1), Carlos González (1), Iván Fernández (1);

Diego Gómez (1). CAMBIOS Sanvi (1) por Crespo, min. 46. Emi Hernández (1) por Carlos González, min. 46. César Gómez (1) por Diego Gómez, min. 62. Raúl Sanchís (1) por Deco, min. 62. Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Campabadal (2), Babin (1), Borja Granero (1), Osky (2);

Adri Gómez (1), Gete (1);

Raúl Hernández (1), Kevin Bautista (3), Cayarga (2);

Raúl Rubio (2) CAMBIOS Guzmán Ortega (1) por Campabadal, min. 46. Isi Ros (2) por Raúl Hernández, min. 63. Natalio (1) por Kevin Bautista, min. 73. Javi Cueto (1) por Raúl Rubio, min. 80. Quicala (2) por Cayarga, min. 80. Néstor Holgueras (Comité castellano-leonés). Amonestó a los locales Carlos González y Joserra y a los visitantes Campabadal y Natalio. Expulsó a Iván, min. 45+1, por doble tarjeta amarilla. Estadio Príncipe Felipe

Tuvo la primera el Avilés a través de las botas de Campabadal, pero el centro al punto de penalti del lateral derecho no encontró rematador. Sí hubo más suerte con una acción desde el lado opuesto del campo. El Cacereño adelantó de más su línea defensiva, algo que castigó con mucho tino Osky. El lateral ovetense envió un grandísimo centro a la espalda de la zaga verdiblanca, para la carrera de Raúl Rubio y de Kevin Bautista. El delantero maño, de forma muy inteligente, tapó la acción defensiva de Deco, el jugador visitante más rezagado, dejando así en uno contra uno al andaluz ante el guardameta rival. No falló Bautista, que sumó así su segundo tanto consecutivo.

Rubio protagonizó una semiasistencia en el primer tanto del Avilés, pero el destino le tenía preparado su momento de gloria. No estaba siendo un inicio de temporada sencillo para del delantero blanquiazul, que a pesar de desgañitarse a la hora de presionar no conseguía transformar ese trabajo en goles. Pero, en el minuto 38, cambió su suerte. Cayarga colgó un caramelo al área para que el de Zaragoza, de cabeza, rematase solo ante el portero del Cacereño. Su celebración, llena de rabia, daba fe de lo necesitado que estaba de un tanto así.

Contra diez antes del descanso

El marcador iba 0-1 a favor del cuadro blanquiazul, pero la primera parte iba a dejar una acción más que acabaría de facilitar la tarea del Avilés. Antes de irse al túnel de vestuario Iván, lateral derecho del Cacereño, le dio una fuerte patada en el talón de Aquiles a Kevin Bautista. De primeras no lo vio el árbitro, pero Dani Vidal, que vio la acción perfectamente, pidió la revisión del FVS. El colegiado rectificó y mostró la segunda tarjeta amarilla al jugador blanquiazul, dejando al conjunto visitante con diez hombres durante toda la segunda mitad.

A punto estuvo Cayarga de terminar de sentenciar el encuentro nada más arrancar la segunda mitad, pero el avilesino no conectó bien un gran caramelo de Raúl Hernández desde el costado derecho. Vidal decidió reservar a Campabadal, que ya había terminado con molestias el encuentro ante el Arenteiro, y le dio minutos a un Guzmán Ortega que sigue creciendo en su cesión en el Avilés y que, además, tuvo que salvar un buen centro del Cacereño al corazón del área.

Posesiones más largas

Tras la intensidad mostrada en la primera parte, los asturianos decidieron dormir el encuentro. La superioridad numérica y el resultado invitaba a ello, por lo que la segunda mitad estuvo marcada por posesiones muy largas de los blanquiazules, con decenas de pases que, eso sí, buscaban encontrar una rendija en la defensa cacereña. Dio algún que otro susto el ataque del Cacereño, pero tanto Babin como Borja Granero se mostraron muy seguros, claves para que el Avilés pudiese amarrar la segunda portería a cero consecutiva.

Terminó de sentenciar en el minuto 70 Isi Ros, que aprovechó un error garrafal de Martínez, el portero del Cacereño. El Avilés lanzó un balón aéreo al que se lanzaron, con mucha velocidad, Raúl Rubio y Cayarga. Salió de su portería el meta verdiblanco, pero su despeje de cabeza en el pico del área fue muy malo, cayendo, además, al suelo. El extremo murciano cazó el rechace para, a portería vacía, poner el tercero en el marcador. Se sumó a la fiesta Quicala, que en el 83 hizo gala de su velocidad para, aprovechándose de un gran control de cabeza, anotar el cuarto tanto de la tarde. Cabe destacar que, además, Vidal le dio minutos a Natalio, capitán, que llevaba desde la jornada 4 sin saltar al terreno de juego.

El Avilés volvió a lucir pegada y se asienta, tras asaltar el Príncipe Felipe, en los puestos de honor de esta Primera Federación. Los asturianos cierran la jornada terceros, empatados a puntos con el Racing de Ferrol, y ya pueden incluso mirar al todopoderoso Tenerife. Los blanquiazules, además, mantienen su seguridad defensiva, sumando la segunda portería a cero consecutiva, y se van de Cáceres con grandes sensaciones. Ahora toca seguir con esta buena racha el próximo viernes, en casa, ante el Arenas de Gexto.