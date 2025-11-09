Benjamín Noval empieza a lo grande su temporada de ciclocross: se impone en el Internacional de Ormaiztegi

Benjamin Noval (Nesta-MMR) comenzó de la mejor forma su temporada de ciclocross, ganando el de Ormaiztegi. El de Laviana luchó al inicio con el cántabro Raúl López, pero llegó en solitario.

Por otro lado, el junior asturiano Martín Fernández, que partía como número 1 del ranking mundial, se quedó sin opciones en el Europeo de la localidad belga de Middelkerke tras una caída que le provocó una avería mecánica. Acabó 37º., un puesto por detrás del también asturiano Samuel Castiello.

El otro junior de España también era asturiano, Pelayo Gancedo, y fue 54º.