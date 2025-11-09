Cachón logra en Japón su primera victoria en el mundial

El asturiano Alejandro Cachón logró su primera victoria en la categoría WRC2 y, además, muy emblemática al producirse en el rally de Japón, penúltima prueba del campeonato del Mundo (WRC) y país de origen de Toyota, marca fabricante del coche con el que corre, el GR Yaris Rally2 del equipo español MSI ubicado en Madrid y que gestiona Teo Martín.

El piloto de Cangas del Narcea, copilotado por el madrileño Borja Hernández Rozada, gestionó en la última etapa de ayer con gran serenidad la ventaja que llevaba a sus rivales. Marcó nuevos scratchs y finalizó con una ventaja de 54,6 segundos sobre el ruso Nikolay Grayzin, que pilotaba un Skoda Fabia RS Rally2. Además, fue octavo de la general en la que venció otro piloto con Toyota, el pluricampeón del mundo Sébastien Ogier.

Cachón, muy en forma y con gran ritmo de carrera, inició el rally como líder de la categoría WRC2 y no cedió en ningún instante mostrando una gran fortaleza mental así como una elevada punta de velocidad, aspecto este que ya había exhibido en sus anteriores carreras en el Mundial en las pruebas disputadas en los rallies celebrados en Europa.

Brillar en Japón era el objetivo y ganar en la casa de la marca que creó el coche que pilota es lo máximo a lo que aspira un piloto no asiático. Ahora, su nombre suena en todos los departamentos de competición de las marcas que corren el campeonato del Mundo y el asturiano buscará finalizar la temporada con otra brillante carrera en Arabia Saudí, última competición de las catorce que componen el calendario del WRC. Cachón, supercampeón de España de Rallies en 2024, había disputado en la temporada 2023 con un Citroën C3 Rally2 varios rallies del campeonato del mundo con el equipo Sport&You y el patrocinio de MMR. Pese a no lograr ningún resultado reseñable, destacó por su velocidad no exenta de notables salidas de carretera. Fichado por Teo Martín a inicios de 2024 para pilotar el GR Yaris Rally2 pronto se acopló al coche y su lucha a la décima de segundo con José Antonio Suárez "Cohete" y Diego Ruiloba monopolizó la atención de los aficionados. Ahora está demostrando que su techo deportivo sigue creciendo.