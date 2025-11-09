En Directo
EN DIRECTO: Sigue el partido entre el Avilés y el Cacereño (0-0)
Los blanquiazules viajan hasta Cáceres con el objetivo de seguir con su buena racha
El Avilés se enfrenta, a partir de las 16 horas, al Cacereño, un equipo que, como el cuadro asturiano, es un recién ascendido a Primera Federación. Los blanquiazules viajan hasta tierras extremeñas con el objetivo de dar continuidad a las buenas sensaciones mostradas en su último encuentro ante el Arenteiro, el cual consiguieron ganar por 1-0 y, además, volvieron a dejar su portería a cero. El equipo verdiblanco, que ahora mismo está en puestos de descenso, tiene varias armas que pueden hacer daño a los avilesinos.
Alineación Cacereño: Martínez; Iván, Javi Barrio, Crespo, Joserra; Deco, Guti; Berlanga, Carlos González, Iván Fernández; Diego Gómez.
Alineación Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Borja Granero, Osky; Adri Gómez, Gete; Cayarga, Kevin Bautista, Raúl Hernández; Raúl Rubio.
Minuto 4. El árbitro revisa una posible agresión de Kevin Bautista, del Avilés.
Minuto 3. Tarjeta amarilla para Carlos González, del Cacereño.
Minuto 2. Amarilla para Campabadal, del Avilés.
Minuto 1. ¡Arranca el partido entre el Cacereño y el Avilés!
