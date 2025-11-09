Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO: Sigue el partido entre el Avilés y el Cacereño (0-0)

Los blanquiazules viajan hasta Cáceres con el objetivo de seguir con su buena racha

Kevin Bautista, durante el encuentro ante el Arenteiro

Kevin Bautista, durante el encuentro ante el Arenteiro / Mara Villamuza

Noé Menéndez

Noé Menéndez

El Avilés se enfrenta, a partir de las 16 horas, al Cacereño, un equipo que, como el cuadro asturiano, es un recién ascendido a Primera Federación. Los blanquiazules viajan hasta tierras extremeñas con el objetivo de dar continuidad a las buenas sensaciones mostradas en su último encuentro ante el Arenteiro, el cual consiguieron ganar por 1-0 y, además, volvieron a dejar su portería a cero. El equipo verdiblanco, que ahora mismo está en puestos de descenso, tiene varias armas que pueden hacer daño a los avilesinos.

Alineación Cacereño: Martínez; Iván, Javi Barrio, Crespo, Joserra; Deco, Guti; Berlanga, Carlos González, Iván Fernández; Diego Gómez.

Alineación Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Borja Granero, Osky; Adri Gómez, Gete; Cayarga, Kevin Bautista, Raúl Hernández; Raúl Rubio.

