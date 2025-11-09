Final cruel para el Lealtad de Villaviciosa: cae en el descuento ante el Coruxo en O Vao (1-0)

Coruxo FC: Alberto (1); Roque (1), Borja (1), Álvaro (1), Naviera (1); Rares (1), Carlos Alonso (1); Añón (1), Bernárdez (1), Mateo (2) y Sola (1). Cambios: Javi González (1) por Sola, min. 69; Nacho Fariña (1) por Bernárdez, min. 59; Guille Pinín (1) por Roque, min. 59; Xavi Cidre (1) por Naviera, min. 73; Hugo Losada (1) por Añón, min. 69. CD Lealtad: Junquera (1); Palomeque (1), Omar Hernández (1), Cisse (1), R. Menéndez (1); Pesquera (1), M. Blanco (1); Babafemo (1), Nacho (1), Yerpes (1) y Krehl (1). Cambios: Nico Pereira (1) por Nacho, min. 65; Alorda (1) por Yerpes, min. 71; Luisen (1) por Babafemo, min. 71; Saha (1) por Krehl, min. 77. El gol: 1-0, minuto 92: Mateo. Árbitro: Guillermo García (Castilla y León). Amonestó a M. Blanco (Lealtad) y a Álvaro y al entrenador (Coruxo). O Vao: 300 espectadores.

El Lealtad no pudo estrenar con victoria la etapa de Jorge Fernández en el banquillo. El conjunto maliayo cayó en el campo de O Vao frente a un Coruxo que consiguió su primera victoria de la temporada en casa gracias a un gol de Mateo Gandarillas en el tiempo añadido. Los asturianos, bien plantados atrás, apenas inquietaron la portería rival y terminaron pagándolo en la última jugada.

El duelo se convirtió pronto en un intercambio de imprecisiones, con el balón pasando de un área a otra sin que ninguno de los dos equipos lograra imponer un ritmo claro ni conectar con sus hombres de ataque.

El Lealtad esperaba más empuje de un Coruxo necesitado de victorias, pero el conjunto gallego se mostró plano, limitado a buscar centros laterales que los centrales asturianos resolvían sin apuros. En ataque, los visitantes tampoco mostraban demasiadas ideas: llegaban hasta la frontal, pero faltaba claridad para generar peligro real.

En el 44, David Añón obligó a Junquera a realizar una buena intervención, y en la siguiente jugada Álvaro estrelló su disparo en el cuerpo del guardameta.

El paso por los vestuarios no cambió el guion. El encuentro siguió trabado, sin ritmo ni ocasiones, con un Coruxo que movía el balón sin profundidad y un Lealtad cada vez más replegado. Los cambios agitaron algo el choque: Javi Pereira fue el primero en mover el banquillo, y sus sustituciones, especialmente las de Nacho Fariña y Guille Pinín, dieron más frescura a los locales.

El Lealtad, por su parte, trató de mantener el orden, pero fue perdiendo metros con el paso de los minutos. Cuando el empate parecía definitivo, una jugada por la banda derecha acabó con un disparo cruzado de Mateo Gandarillas, que batió a Junquera en el minuto 92 y dio los tres puntos al Coruxo.

Un final cruel para el conjunto maliayo, que sigue sin encontrar el camino del gol y se marcha de Vigo con una derrota en los instantes finales.