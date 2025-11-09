El gijonés Iván López, campeón de Europa cadete en Atenas

Iván López Matos se proclamó ayer campeón de Europa de taekwondo en Atenas, Grecia. El gijonés se llevó el triunfo en la categoría cadete, menor de 57 kilos, en una competición a la que acudió como miembro de la selección española. Superó a Bulgaria, Suiza, Gran Bretaña, Moldavia y en la final, a Ucrania. Estuvo acompañado por su maestro y entrenador, Hyo Seuk Seo, integrante del cuerpo técnico de la Federación. Iván forma parte del Club Seo, bajo las órdenes de Young Ki Seo Bae y Hyo Seuk Seo.