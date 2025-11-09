Ilusiones rotas en Mieres: la fuerte salida del Sant Cugat desactiva al eNe Oposiciones (0-5)
El combativo conjunto del Visiola Rollán, que confiaba en sumar sus primeros puntos en la Ok Liga, se ve frustrado por el equipo catalán, que marcó tres goles en cinco minutos
N. L.
El eNe Oposiciones había puesto muchas ilusiones en el encuentro que ayer le enfrentaba al Sant Cugat en el Visiola Rollán. El conjunto mierense, un club humilde que pelea con gigantes en la máxima categoría femenina del hockey sobre patines, tenía esperanzas de estrenar su casillero de puntos ante el equipo catalán. Sin embargo, el Sant Cugat, que no está muy boyante en la tabla, también había marcado en rojo el partido y salió con un ímpetu inusitado. En cinco minutos ya había marcado tres goles, cortando de raíz las ilusiones locales.
El eNe Oposiciones mostró su habitual carácter combativo, pero el partido ya estaba demasiado cuesta arriba. Para colmo, la apertura de líneas provocó otros dos goles de las visitantes, que tuvieron una segunda parte plácida. El equipo mierense repite el sábado en casa ante el Bigues i Riells.
