Ilusiones rotas en Mieres: la fuerte salida del Sant Cugat desactiva al eNe Oposiciones (0-5)

El eNe Oposiciones había puesto muchas ilusiones en el encuentro que ayer le enfrentaba al Sant Cugat en el Visiola Rollán. El conjunto mierense, un club humilde que pelea con gigantes en la máxima categoría femenina del hockey sobre patines, tenía esperanzas de estrenar su casillero de puntos ante el equipo catalán. Sin embargo, el Sant Cugat, que no está muy boyante en la tabla, también había marcado en rojo el partido y salió con un ímpetu inusitado. En cinco minutos ya había marcado tres goles, cortando de raíz las ilusiones locales.

El eNe Oposiciones mostró su habitual carácter combativo, pero el partido ya estaba demasiado cuesta arriba. Para colmo, la apertura de líneas provocó otros dos goles de las visitantes, que tuvieron una segunda parte plácida. El equipo mierense repite el sábado en casa ante el Bigues i Riells.