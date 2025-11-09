El Llanera y el Cova se impulsan: así fue la jornada 10 en el grupo asturiano de Tercera Federación

El Llanera y el Covadonga dieron un golpe de autoridad en la jornada 10 venciendo al Mosconia y Caudal, respectivamente, y se mantienen en lo más alto de la tabla. El Llanera, con 24 puntos, seguirá líder una semana más, uno por encima del Cova. El que empieza a coger velocidad de crucero es el Sporting Atlético, que consiguió otra goleada (5-0) y ya está en puestos del play-off, del que sale el Mosconia. Estos son todos los detalles de la jornada 10 en el grupo asturiano de Tercera Federación.

El Sporting Atlético va a más

SPORTING ATLÉTICO 5-0 TUILLA Sporting Atlético: Iker Venteo (2); Iker Martínez (2), Lussenhoff (2), Pablo Sánchez (2), Carlos Hernández (2); Aarón Quintana (2), Mancha (2), Marcos Fernández (2), Oyón (3); Matabuena (3) y Enol Prendes (3). Cambios: Loki (3) por Mancha, min. 63. Chris Ferreres (3) por Marcos Fernández, min. 63. Álex Diego (2) por Pablo Sánchez, min. 74. Adri Sancho (2) por Oyón, min. 74. Samu Montes (3) por Enol Prendes, min. 74. CD Tuilla: Guille Fernández (2), Lele (1), Enri (1), Sergio González (1), Mariscal (1), Guti (1), Álex Mini (1), Rober Díaz (1), Galo (1), Sergio González Martin (1) y Diego González (1). Cambios: Naya (1) por Diego González, min. 60. Monasterio (1) por Rober Díaz, min. 60. Cris Rubio (1) por Álex Mini, min. 83. Kang (1) por Jaime García, min. 83. Goles: 1-0, min. 41: Enol Prendes. 2-0, min. 53: Matabuena. 3-0, min. 71: Chris Ferreres. 4-0, min. 77: Samu Montes. 5-0, min. 87: Samu Montes. Árbitro: Agoultim Boumater (Oviedo). Amonestó a los visitantes Róber Díaz y Álex Mini. Campo 1 de Mareo: Unos 500 espectadores.

D. Blanco |Gijón

Después de firmar dos exhibiciones ante Colunga y L’Entregu, el Sporting Atlético regresaba a Mareo buscando seguir manteniendo las buenas sensaciones. Lo consiguió con creces. Los rojiblancos golearon a un frágil Tuilla para dar continuidad a su gran estado de forma.

El filial rojiblanco se hizo rápidamente con el control. Resistió el Tuilla hasta el minuto 41, cuando Carlos Hernández centró raso, Guillermo midió mal y Enol Prendes, a portería vacía, empujó a la red. Escasa ventaja para lo visto en el primer tiempo. Tras el paso por vestuarios, el Sporting Atlético amplió distancias gracias a un buen disparo desde la frontal de Diego Matabuena. La entrada de Chris Ferreres y Loki acabó de agitar el partido.

Ferreres, con un potente disparo que tras golpear en el palo era imposible de detener, hizo el tercero. Recogió el testigo otro recién incorporado, Samu Montes, que tras entrar en el terreno de juego, tan solo necesitó dos minutos para subir el 4-0 al marcador aprovechando un buen balón desde la banda de Loki, ganando el cuerpo a cuerpo con el defensor para definir con un toque sutil batiendo por bajo a Guillermo.

Álex Diego, de cabeza, estaría cerca de aumentar el marcador, pero el encargado de conseguirlo fue nuevamente Samu Montes. Lo hizo tras recoger un gran balón por parte de Loki, que simplemente obligaba al delantero a rematar a placer, evitando a los dos defensores del Tuilla, que bajo palos trataron de evitar sin éxito el 5-0 a favor del Sporting Atlético.

El colegiado de la contienda tomó la decisión de no descontar ningún minuto ante la amplia goleada sportinguista, que gracias al 5-0 con el que se impuso al Tuilla suma su tercera victoria consecutiva. Una reacción que se resume en que los rojiblancos han sido capaces de anotar, ni más ni menos, que 16 goles y tan solo encajar dos, recuperando terreno perdido en las primeras jornadas con los primeros clasificados.

Tablas en un duelo directo por la permanencia

LENENSE 2-2 NAVARRO Lenense: Bussmann (2); Filip (2), Korka (2), Iago Delgado (1), Simón (1), Dani_Suárez (3), Dani Pérez (1), Lucas Rodríguez (1), Ángel (2), Pablo Sánchez (2) y Momo (3). Cambios: Pablo Naredo (1) por Dani Pérez, min. 53. Álex Blanco (1) por Simón, min. 61. Vicente Carreño (2) por Ángel, min. 61. Álex Abril (s.c.) por Lucas Rodríguez, min. 79. Bryan_Reyes (s.c.) por Pablo Sánchez. min. 79. Navarro: Mateo (2); Javi Álvarez (2), Pablo Rodríguez (2), Sergín (2), Luisao (1), Fredo del Río (1), Josín (3), Adrián (1), Quiro (3), Álvaro (1) y Manu Ameijide (2). Cambios: Jandro (2) por Sergín, min. 63. Albertín (1) poor Álvaro, min. 63. Ofón (1) por Luisao, min. 72. Raúl (2) por Manu Ameijide, min. 72. Jorge Castro (s.c.) por Quiro, min. 83. Goles: 0-1, min. 6: Quiro. 1-1, min. 23. Dani Suárez. 2-1, min. 56: Momo. 2-2, min. 88: Raúl. Árbitro: Villa Martín (Oviedo). Amonestó por los visitantes a Sergín, Álvaro y a Jorgfe Castro. Finstral-El Sotón: 120 espectadores.

D. Ruiz | Pola de Lena

El Lenense empató en casa ante el Navarro, rival directo por la permanencia. Se adelantó rápido el equipo visitante, el Lenense desaprovechó tres ocasiones claras y Dani_Suárez logró empatar. En la segunda parte, Momo adelantó al Lenense y a dos minutos del final_Raúl hizo la igualada definitiva.

Avilés Stadium y Ceares empatan en un partido insulso

AVILÉS STADIUM 0-0 CEARES Avilés Stadium: Chechu Grana (2); Chechu Suárez (2), Néstor Bustelo (2), Marcos Noya (1), Óscar Arruñada (2), Josín Remuñán (2), Bryan (1), Borja López (1), Kian (1), Pelayo Cuesta (2) y Mario López (2). Cambios: Edu Guerra (2) por Borja López, min. 60. David Heres (1) por Marcos Noya, min. 71. Reichert (s.c.) por Kian, min. 86. Ceares: Nacho Rubiera (2); Enol Braña (2), Rafa Felgueroso (1), Samu Pereda (1), Pelayo Muñiz (2), Mateo Nistal (2), Madeira (1), Steven (2), Layman (1), Álex Sandoval (1) y Pedro González (2). Cambios: Carlos Carcedo (2) por Rafa Felgueroso, min. 19. Ferreiro (1) por Layman, min. 46. Mulero (2) por Madeira, min. 69. Erasmo (1) por Álex Sandoval, min. 69. Hugo (s.c.) por Samu Pereda, min. 81. Árbitro: Fernández Ceferino (Nalón). Amonestó por parte local a Marcos Noya, Josín_Remuñán, Kian y Mario López, y a los visitantes Samu Pereda, Steven y Pedro González. Muro de Zaro: unos 270 espectadores, con presencia de afición visitante.

Avilés Stadium y Ceares se conformaron con un punto en un duelo que fue bastante insulso y en el que sucedieron pocas cosas.El choque tuvo poca historia, sin apenas ocasiones, con dos equipos que no quisieron arriesgar y que se replegaron desde el principio. Partido difícil para el aficionado que asistió el Muro de Zaro.

Al final del encuentro, llegó lo más destacado de todo lo que sucedió a lo largo de los 90 minutos. Fue un contraataque del Ceares que se culminó con un disparo cruzado que no encontró la portería. Esa acción fue la única que dio algo de emoción en ese tramo final del partido. El punto mantiene a los dos equipos fuera del descenso.

Un triplete de Pedregal le da el triunfo al Colunga

TITÁNICO 0-3 COLUNGA Titánico: Damián Sampedro (2); Álex García (2), Mati (2), Pablo Flores (2), Álex Hornas (2), Juan Laine (1), Barbón (2), Ian (1), Lele (1), Samu Armayor (1) y Denzel (1). Cambios: Eloy (1) por Ian, min. 42. Pablo Fernán (s.c.) por Lele, min. 77. Damián (s.c.) por Juan Laine, min. 83. Colunga: Javi Delgado (3); Blanco (2), Miguel (2), Rodri (2), Nacho (2), Pedro (2), Jandro (3), David (2), Abraham (2), Abel (3) y Guille (2). Cambios: Saúl (2) por Blanco, min. 46. Pedregal (3) por David, min. 68. Nico (2) por Abraham, min. 68. Hugo (1) por Guille, min. 76. Jiménez (s.c.) por Abel, min. 86. Goles: 0-1, min. 82: Pedregal. 0-2, min. 85: Pedregal. 0-3, min. 92: Pedregal. Árbitro: Ballesteros Méndez (Gijón). Amonestó a Álex García, Hornas, Barbón y Denzel, y a Blanco y Abraham. Las Tolvas: 300 espectadores.

J. Suárez | Pola de Laviana

El Colunga se lleva la victoria en el campo del Titánico en un encuentro que resolvió Pedregal en el tramo final. El primer tiempo fue igualado, aunque solo hubo una ocasión clara para los visitantes en un remate de cabeza de Guille que salvó Damián Sampedro. La segunda parte comenzó con igualdad también y todo lo cambió la entrada de Pedregal, que logró tres goles para el Colunga en tres minutos.

El San Martín arrolla al Siero en la primera media hora

SAN MARTÍN 5-2 SIERO San Martín: Enol (2); Vega (2), Camblor (2), Marco (2), Baragaño (2), Ferrari (2), Felipe (2), Yago (2), Aitor (3), Biforcos (2), Charly (2). Cambios: Javi (1) por Yago, min. 65; Manín (1) por Charly, min. 65; Varela (1) por Baragaño, min. 67; Pimentao (1) por Ferrari, min. 62. Siero: Aitor (1); Donate (1), Robert (1), Álex Blanco (1), Nacho (1), Juan Fernández (1), Dani (1), José Santullano (1), Figaredo (1), Vigil (1), Noel (1). Cambios: Nico (1) por Robert, min. 45; Medori (1) por Álex Blanco, min. 45; Gamarra (1) por Vigil, min. 45; Fano (1) por José Santullano, min. 65. Goles: 1-0, min. 1: Rubio. 2-0, min. 6: Rubio. 3-0, min. 11: Rubio. 4-0, min. 20: Ferrari. 5-0, min. 35: Rubio, de penalti. 5-1, min. 43: Carlos. 5-2, min. 50: Medori. Árbitro: Javier Méndez Navia (Avilés), sin amonestaciones. El Florán: 150 espectadores.

Luis A. Martín | Sotrondio

El San Martín pasó por encima del Siero en un partido que dejó resuelto en apenas media hora. El conjunto de El Florán firmó una primera parte de dominio total y efectividad máxima, con Rubio como gran protagonista al anotar cuatro tantos, tres de ellos en los primeros once minutos y otro más desde el punto de penalti antes del descanso. El Siero solo pudo maquillar el marcador en la segunda mitad con los tantos de Carlos y Medori.

Romaric impulsa al Llanera ante un buen Mosconia

LLANERA 1-0 MOSCONIA Llanera: Javi Benítez (2); Guille Vaamonde (2), Paul Otia (2), Dominique (2), Izan (2), Mathieu (2), Dani Corgo (1), Miguel Estébanez (1), Dani Collado (2), Viti (3) y Romaric (3). Cambios: Álex Solís (1) por Miguel Estébanez, min. 57. Pablo Longo (1) por Dani Corgo, min. 57. Pedro Soler (s.c.) por Mathieu, min. 84. Mosconia: Víctor Egboh (2); Jandro (2), Uche (1), Morcillo (2), Miguel Berlanga (1), Nico Arce (2), Borja Alonso (2), Pablo Espina (2), Aitor Brito (1), Juan Quirós (1) e Isma Fagir (2). Cambios: Gonzalo (1) por Borja Alonso, min. 46. Carlos Cid (1) por Pablo Espina, min. 77. Palacio (1) por Isma Fagir, min. 77. Javi Perera (1) por Aitor Brito, min. 77. El gol: 1-0, min. 76: Romaric. Árbitro: Iván Blanco Rodríguez (Gijón). Amonestó por parte local a Romaric, Álex Solís, Mikel Busto (en el banquillo) y al entrenador Chuchi Collado, y por parte visitante a Uche y al entrenador Josmay. Pepe Quimarán: unos 300 espectadores.

Dani Ruiz | Posada de Llanera

El Llanera sigue como líder tras imponerse al Mosconia gracias a un gran gol de Romaric que decidió un partido que estuvo abierto. Al término de la primera parte, el marcador estaba inalterado pese a que los dos equipos tuvieron sus ocasiones.

El Llanera tuvo más la posesión en ese primer acto, pero fue el Mosconia el que dispuso de la ocasión más clara en el minuto 28 cuando Paul Otia sacó bajo palos un disparo de Jandro. Unos pocos minutos después tuvo otra ocasión el exjugador del Llanera Isma Fagir, pero su disparo se fue rozando el palo de Javi Benítez.

Según iban pasando los minutos, el Llanera se fue despojando del acoso del Mosconia y la primera ocasión local fue para Romaric, que no llegó a contactar en un remate de cabeza tras un centro lateral de Miguel Estébanez, con el portero visitante ya batido. Minutos después fue el atacante local Dani Collado quien, solo ante el portero, hizo una conducción demasiado larga y el disparo se le fue fuera. El Mosconia protestó mucho una posible mano de Otia dentro del área en una acción de esta primera parte, en el minuto 28.

La segunda parte comenzó con un tiro a puerta de Jandro que detuvo Javi Benítez. Parecía que el Mosconia era el que más buscaba el gol, pero el Llanera, con los cambios de Chuchi Collado, fue capaz de fijar a los centrales y en un centro lateral del capitán Viti y tras una serie de rechaces, Romaric cogió el balón suelto, se giró y con la izquierda conectó un gran disparo que dio el travesaño y se metió en la portería de Víctor Egboh.

A partir de ahí, el Mosconia se fue al ataque, colgando balones, pero el Llanera se defendió con garra, llevándose los tres puntos.

El Praviano se hace fuerte en casa

PRAVIANO 2-1 GIJÓN INDUSTRIAL Praviano: David Vázquez (2); Fernando Villar (2), Mateo (2), Álvaro Gabancho (2), Argüelles (2), Dani Lara (2), Oriol (2), Adri del Oso (2), Juan Menéndez (2), Tomás González (3), David Pastur (2). Cambios: Carlos (2) por Del Oso, min. 54. Iza (3) por Tomás, min. 66. Bertín (s.c.) por Argüelles, min. 84. Cipleu (s.c.) por Pastur, min. 84. UD Gijón Industrial: Raúl (2), Quintín (2), Manzano (2), Castañón (2), Villoria (1), Mauro (2), Del Río (1), Núñez (1), Requejo (2), Rubiera (2). Cambios: Manduci (2) por Mauro, min. 59, Ferrera (2) por Manzano, min. 59. Hevia (2) por Requejo, min. 61. Berredo (s.c.) por Quintín, min. 82. Goles: 1-0, min. 1: Tomás; 2-0, min. 79: Iza Árbitro: Iván Rodríguez Montes. Amonestó a Mateo por parte local; a Mauro, Rueda y Manduci por parte visitante. Santa Catalina: 300 espectadores.

Nacho Fernández | Pravia

El Praviano volvió a hacerse fuerte en Santa Catalina con una victoria solvente (2-0) ante un Gijón Industrial que nunca terminó de sentirse cómodo sobre el terreno de juego. Los locales se adelantaron muy pronto y supieron gestionar el encuentro con oficio hasta sentenciarlo en la recta final.

A pesar del dominio territorial local, el equipo visitante intentó reaccionar con balones largos y algún acercamiento de Rubiera y Del Río, pero la zaga formada por Villar, Gabancho y Mateo se mostró muy firme, neutralizando cualquier intento de peligro.

En los minutos finales, el Praviano se dedicó a administrar su ventaja ante un Industrial que lo intentó sin éxito.

Landry rescata un punto para el Llanes en el descuento

LLANES 1-1 L’ENTREGU Llanes: Moi (2); Hugo (1), Wade (2), Iván (2), Bamba (2), Richi (2), Varela (1), Canal (1), Ivanchu (3), Pedro Bayón (2) y Saúl Fernández (2). Cambios: Mundaka (2) por Hugo, min. 46. Landry (3) por Varela, min. 46. Álvaro Viñas (1) por Saúl Fernández, min. 81. Javi Huerta (2) por Pedro Bayón, min. 81 L’Entregu: Gonzalo (1); Pablo (2), Figar (2), Cristian (2), Mateo (1), Kike (3), Meana (2), Berto (1), Borja (2) y Leyder (2), Mario (1). Cambios: Ali (2) por Meana, min. 65. Nacho (1) por Kike, min. 81. Álvaro (2) por Berto, min. 87. Goles: 0-1, min. 30: Kike. 1-1, min. 96: Landry. Árbitro: Diego Valdés Díaz (Oviedo). Mostró tarjeta amarilla a los locales Richi y Canal, y a los visitantes a Gonzalo, Leyder, Mario y Nacho. San José: alrededor de 300 espectadores, con presencia de algunos aficionados visitantes.

Manuel agustín | Llanes

Un tanto de Landry en el tiempo de descuento rescata un punto para el Llanes en San José ante el potente L’Entregu. La primera parte fue mejor el equipo visitante, pero sin tener muchas ocasiones para marcar hasta que, a la media hora, se adelantó en una falta directa transformada por Kike que entró por la escuadra. Nada pudo hacer Moi para llegar a despejar. En esa primera parte tuvo una ocasión más cada equipo.

En la segunda parte, el Llanes salió a por la remontada, estuvo atacando constantemente con un L’Entregu que se dedicó a defenderse. Tuvo tres ocasiones claras y la última de ellas, ya avanzado el tiempo del descuento, le sirvió para empatar en un tiro desde la frontal del área de Landry que entró por la escuadra ante el delirio de la grada de San José.

Golpe de autoridad del Cova

COVADONGA 1-0 CAUDAL Covadonga: Buru (2); David Ruiz (1), Emilio Morilla (1), Trabanco (1), Miguel (1), Míchel Secades (1), Xurde (1), Nino (1), Pablo Tineo (2), Álex Arias (1) y Guille Cueto (1). Cambios: Guille Thompson (1) por Álex Arias, min. 52. Aitor Elena (1) por Xurde, min. 65. Sergio Madrigal (1) por Nino, min. 65. Sergio Arias (s.c.) por Pablo Tineo, min. 84. Bauti (s.c.) por David Ruiz, min. 84. Caudal: Pablo (1); Sergio (1), Albuquerque (1), Agus (1), Borja (1), Kike Fanjul (2), Julio Delgado (1), Michael (1), Boza (1), Iván Elena (2) y Jairo Cárcaba (1). Cambios: Santi Cabrera (1) por Borja, min. 21. Vicente (1) por Kike Fanjul, min. 56. Claudio (2) por Iván Elena, min. 56.Mario (1) por Alburquerque, min. 74. Montequín (1) por Michael, min. 74. El gol: 1-0, min. 47: Míchel Secades. Árbitro: González Bello (Nalón). Amonestó por parte local a Trabanco, Xurde y Míchel Secades, así como al preparador físico y al delegado, y por parte visitante a Michael, Jairo Cárcaba, Santi, Julio Delgado y a Mario. J. A. Á. Rabanal: Unos 250 espectadores.

A. Arango | Oviedo

El Covadonga logró una victoria en su campo ante el Caudal de esas que valen más que tres puntos. El equipo de Oviedo superó a uno de sus grandes rivales en la pelea por el ascenso y lo hizo en un partido muy disputado en el que se notó lo mucho que había en juego.

Con este resultado, el Covadonga se mantiene segundo, siendo el único que aguanta el ritmo del líder, el Llanera, al que tienen a un punto. El Caudal sigue tercero, pero ahora está a cinco puntos del Covadonga y a seis del Llanera.

El partido lo comenzó mucho mejor el Covadonga, pero aun así el Caudal que se mantuvo ordenado, serio en defensa, y esperando para intentar coger desprevenido a su rival en una contra. De cara a puerta, apenas hubo acercamientos claros en ninguno de los dos lados. En el minuto 15, el equipo local dispuso de una oportunidad en una acción por la derecha que acabó con un centro Nino que Xurde remató, saliendo su disparo cerca del palo derecho. A los dos minutos, contestó el Caudal con una jugada rápida que culminó Michael, llegando al fondo, centrando y Boza disparó desde la frontal del área, yéndose el balón cerca del palo derecho. En el minuto 32 llegó la mejor ocasión de los locales en esta primera parte tras un saque de libre directo que remató de cabeza Trabanco, pero lo atajó con seguridad Pablo. Al final de la primera parte, el visitante Kike Fanjul vio a Buru adelantado y desde el semicírculo del centro del campo disparó y se fue muy cerca del palo derecho.

Tras el descanso, nada más comenzar, llegó el gol que sirvió al Covadonga para sumar los tres puntos en una jugada por el lado derecho que llegó a centrar Pablo Tineo y Míchel Secades remató de cabeza batiendo a Pablo. A partir de ahí, el partido se volvió algo bronco, con muchas faltas y con un Caudal que tuvo pocas ocasiones para empatar.Sí que en los últimos diez minutos, más el añadido, que fue de ocho, el_equipo de Mieres metió al Covadonga en su campo. Los de Oviedo trataron de salir a la contra, pero no llegaron a sentenciar el choque. La tuvo el Caudal en el 85 tras un centro de Montequín, que remató Claudio de cabeza y se fue muy cerca del palo izquierdo. Ya en el añadido, Claudio volvió a tener otra aún más clara, en un remate de cabeza que se fue por encima del larguero por poco.