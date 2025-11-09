El Lobas Oviedo Balonmano Femenino paga el esfuerzo y pierde el liderato de División de Honor Oro
Las ovetenses rompen su gran racha y caen ante el Soliss BM con claridad
N. L.
Soliss BM Pozuelo de Calatrava: Paula Quiles, Martina Hoh (3), Montoro, Delfa (8), Vaucher (1), Layus (2), Noelia DomÍnguez -siete inicial-, MarÍa Laguna (12), Moya, Triguero, Moreno, Suárez, Selena Maitini (1), Sobrino, Sánchez (2) y Gómez.
Lobas Global Atac Oviedo: Aida Fernández, Jimena Merino, GarcÍa-Calvo (3), Da Silva, Celia Rojo (3), Chiagozie (7), Camila Méndez (2) -siete inicial-, Gull, Blanca Sánchez, Paula Molano, Teresa RodrÍguez (3), Paloma Calvo (1), Raquel Álvarez y LucÍa Méndez (1). Árbitros:
Árbitros: Rollán MartÍn (andaluz) y MartÍnez Mirón (valenciano). Excluyeron a las locales Layus (2), Laguna, Montoro y Sobrino, y a las visitantes RodrÍguez, Calvo y GarcÍa-Calvo.
Parciales: 1-1, 6-5, 8-6, 11-8, 14-8, 15-9 (descanso), 18-11, 19-14, 22-16, 24-18, 27-19 y 29-20.
Incidencias: Pabellón Las Espartanas, 300 espectadores.
El Lobas Global Atac Oviedo vio frenada su buena racha liguera tras cinco victorias consecutivas y perdió 29-20 ante el Soliss Pozuelo de Calatrava, una clara derrota que le hace ceder el liderato de División de Honor Oro. Las carbayonas, desgastadas por el esfuerzo del pasado miércoles en la Copa de la Reina, nunca estuvieron cómodas en el encuentro. y solo mandaron en el marcador en los primeros minutos.
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- Cimavilla despide tras casi medio siglo de historia a la carnicería Las Cuatro Esquinas: permisos, normativa y una inversión que no compensa
- Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
- Educación adelanta las vacaciones de Navidad a miles de alumnos (y profesores) asturianos: serán 19 días de parón
- Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan