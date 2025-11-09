El Lobas Oviedo Balonmano Femenino paga el esfuerzo y pierde el liderato de División de Honor Oro

Soliss BM Pozuelo de Calatrava: Paula Quiles, Martina Hoh (3), Montoro, Delfa (8), Vaucher (1), Layus (2), Noelia DomÍnguez -siete inicial-, MarÍa Laguna (12), Moya, Triguero, Moreno, Suárez, Selena Maitini (1), Sobrino, Sánchez (2) y Gómez. Lobas Global Atac Oviedo: Aida Fernández, Jimena Merino, GarcÍa-Calvo (3), Da Silva, Celia Rojo (3), Chiagozie (7), Camila Méndez (2) -siete inicial-, Gull, Blanca Sánchez, Paula Molano, Teresa RodrÍguez (3), Paloma Calvo (1), Raquel Álvarez y LucÍa Méndez (1). Árbitros: Árbitros: Rollán MartÍn (andaluz) y MartÍnez Mirón (valenciano). Excluyeron a las locales Layus (2), Laguna, Montoro y Sobrino, y a las visitantes RodrÍguez, Calvo y GarcÍa-Calvo. Parciales: 1-1, 6-5, 8-6, 11-8, 14-8, 15-9 (descanso), 18-11, 19-14, 22-16, 24-18, 27-19 y 29-20. Incidencias: Pabellón Las Espartanas, 300 espectadores.

El Lobas Global Atac Oviedo vio frenada su buena racha liguera tras cinco victorias consecutivas y perdió 29-20 ante el Soliss Pozuelo de Calatrava, una clara derrota que le hace ceder el liderato de División de Honor Oro. Las carbayonas, desgastadas por el esfuerzo del pasado miércoles en la Copa de la Reina, nunca estuvieron cómodas en el encuentro. y solo mandaron en el marcador en los primeros minutos.