La lucha del Grupo no es suficiente ante el Leganés (1-3)

El Grupo Covadonga vendió cara su piel per terminó cayendo por un set a tres ante el Leganés en la sexta jornada de la Superliga 2 femenina, en un choque disputado en el Braulio García. Las madrileñas solamente dominaron con comodidad el primer set (16-25), pero las gijonesas remontaron el segundo para igualar (26-24). No bajó los brazos el Grupo, que pese a todo perdió los dos siguientes sets. Sara, con 19 puntos, fue la máxima anotadora local.