El Marino iguala a una Sarriana que jugó a gran nivel (1-1)

Marino: Dennis (2); Berto González (2), Borja Álvarez (2), Somolinos (2), Tomás Fuentes (2), Dailos (2); Lora (2), Pelayo Pérez (2); Tito Leyva (2), Basurto (2) y Marti (3). Cambios: Talarn (1) por Dailos, min. 46. Óscar Fernández (1) por Marti, min. 62. Guaya (1) por Tomás Fuentes, min. 77. Marcos Bravo (1) por Basurto, min. 77. Diego Díaz (1) por Pelayo Pérez, min. 79. Sarriana: César Pirot (2); Alberto Freire (2), Maxi Levrand (2), Iago Parga (2), Berardozzi (2); Willian (2), Ju (3), Maycon (2), Álex Millán (2); Hugo Villaverde (3) y Álex Boedo (2). Cambios: Arona Sané (1) por Willian, min. 68. Santi Gegunde (2) por Álex Boedo, min. 68. David Vilán (1) por Hugo Villaverde, min. 77. Nacho Olivera (s.c.) por Parga, min. 87. Goles: 1-0, min. 36: Marti. 1-1, min. 70: Hugo Villaverde. Árbitro: David Ruiz (cántabro). Amonestó por parte local a Tomás Fuentes y Guaya, y por parte visitante a Ju, Hugo Villaverde, Maxi Levrand. Miramar: unos 550 espectadores.

El Marino de Luanco sigue atascado a la hora de sumar victorias, pero al menos logró un punto frente a una Sarriana que le incomodó durante todo el partido y que mostró buen juego en Miramar.

En los primeros ocho minutos, el meta local detuvo sendos disparos de Willian y Álex Millán. Respondió el Marino con una falta colgada al área. Tuvo una clara ocasión el conjunto de Luanco pasada la media hora de juego y la afición local reclamó un penalti sobre Dailos. El gol del Marino llegó en el minuto 36 gracias a la presión de Marti, que robó el balón a la defensa y batió el meta visitante en lo que fue un golazo. A pesar de todo, el Marino estaba incómodo.

Tras el descanso, el partido fue un toma y daca con ocasiones en las dos porterías. Pagó el Marino sus errores de cara a portería cuando Santi Gegunde le ganó la espalda a la defensa y su centro lo remató Hugo Villaverde para establecer el que sería el empate definitivo.