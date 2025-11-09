La Princess Cup convierte a Oviedo en la capital de la gimnasia rítmica: dos clubes asturianos rozan el podio

Fin de semana d e mucha gimnasia rítmica en la capital del Principado, con la disputa de la IX edición de la Princess Cup Ciudad de Oviedo, que este año tuvo como novedad el regreso del torneo al Palacio de los Deportes. Gimnastas de todas las partes del país se dieron cita en Oviedo y, tras tres días de competición, los equipos asturianos mejor clasificados fueron la Asociación Deportiva Omega, que finalizó en la cuarta posición; y el Valoe, que logró el quinto puesto.

Desde el pasado viernes, la competición fue elevando su nivel a medida que avanzaban las jornadas, y en el día de ayer, desde las nueve de la mañana, se dieron cita las mejores gimnastas. La Princess Cup contó tanto con la modalidad individual como la de conjuntos, y el equipo vencedor fue el EDM Torrelavega. El conjunto cántabro quedó por encima del Club Almendralejo, de Extremadura, que fue segundo, y del Aura, de Canarias, que fue tercero. También completaron una gran actuación el Omega y el Valoe, pero los dos conjuntos asturianos no consiguieron subirse al podio.

EN IMÁGENES: La disputa de la Princess Cup Ciudad de Oviedo / Mario Canteli

En la competición se dieron cita 42 clubes de todas las partes del territorio nacional y hubo cerca de 300 gimnastas. En la categoría sénior oro, la de mayor edad -los nacidos antes del 2009-, Fabiola Anso Cano, del club Escuela Rítmica de Oviedo, se hizo con la medalla de plata. Por su parte, en prejunior (2012-2013), Gabriel Vigil, de Rítmica Corredoria, se quedó muy cerca de lograr el podio. Mejores resultados se consiguieron el sábado, como en la categoría alevín silver, en la que el podio fue completamente asturiano. La primera fue Sofía Lombao (Omega), mientras que Saioa Rodríguez (Piedras Blancas) y Valeria González (Valoe) fueron segundas y terceras, respectivamente.

Una exhibición para cerrar el fin de semana

Al término de la competición, todas las deportistas pudieron disfrutar de un entrenamiento dirigido por la gimnasta internacional Tara Dragas. La italiana, de 18 años, consiguió medallas de oro y plata en los dos últimos campeonatos de Europa y dio una exhibición en el Palacio de los Deportes de Oviedo. "Todos los participantes han quedados impresionados del cambio que han sufrido las instalaciones y, desde la organización, estamos muy felices de haber podido celebrar nuestro torneo de nuevo en el Palacio", comentó Camino Mateos, directora de la competición y secretaria del Club Omega.