La Princess Cup convierte a Oviedo en la capital de la gimnasia rítmica: dos clubes asturianos rozan el podio
El Omega y el Valoe se quedaron a las puertas del podio en una competición que regresó al Palacio de los Deportes de Oviedo y que contó con cerca de 300 gimnastas de todas las partes de España
Fin de semana d e mucha gimnasia rítmica en la capital del Principado, con la disputa de la IX edición de la Princess Cup Ciudad de Oviedo, que este año tuvo como novedad el regreso del torneo al Palacio de los Deportes. Gimnastas de todas las partes del país se dieron cita en Oviedo y, tras tres días de competición, los equipos asturianos mejor clasificados fueron la Asociación Deportiva Omega, que finalizó en la cuarta posición; y el Valoe, que logró el quinto puesto.
Desde el pasado viernes, la competición fue elevando su nivel a medida que avanzaban las jornadas, y en el día de ayer, desde las nueve de la mañana, se dieron cita las mejores gimnastas. La Princess Cup contó tanto con la modalidad individual como la de conjuntos, y el equipo vencedor fue el EDM Torrelavega. El conjunto cántabro quedó por encima del Club Almendralejo, de Extremadura, que fue segundo, y del Aura, de Canarias, que fue tercero. También completaron una gran actuación el Omega y el Valoe, pero los dos conjuntos asturianos no consiguieron subirse al podio.
En la competición se dieron cita 42 clubes de todas las partes del territorio nacional y hubo cerca de 300 gimnastas. En la categoría sénior oro, la de mayor edad -los nacidos antes del 2009-, Fabiola Anso Cano, del club Escuela Rítmica de Oviedo, se hizo con la medalla de plata. Por su parte, en prejunior (2012-2013), Gabriel Vigil, de Rítmica Corredoria, se quedó muy cerca de lograr el podio. Mejores resultados se consiguieron el sábado, como en la categoría alevín silver, en la que el podio fue completamente asturiano. La primera fue Sofía Lombao (Omega), mientras que Saioa Rodríguez (Piedras Blancas) y Valeria González (Valoe) fueron segundas y terceras, respectivamente.
Una exhibición para cerrar el fin de semana
Al término de la competición, todas las deportistas pudieron disfrutar de un entrenamiento dirigido por la gimnasta internacional Tara Dragas. La italiana, de 18 años, consiguió medallas de oro y plata en los dos últimos campeonatos de Europa y dio una exhibición en el Palacio de los Deportes de Oviedo. "Todos los participantes han quedados impresionados del cambio que han sufrido las instalaciones y, desde la organización, estamos muy felices de haber podido celebrar nuestro torneo de nuevo en el Palacio", comentó Camino Mateos, directora de la competición y secretaria del Club Omega.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Alfredo Suárez y Flor Álvarez, presidente y consejera de Asturmadi Group: 'El mayor enemigo de un empresario es la vanidad porque va muy pegada a la soberbia
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
- Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- Álvaro Platero, presidente y único accionista de Astilleros Gondán: 'Nos gusta lo que hacemos y dónde lo hacemos