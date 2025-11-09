El Sigaltec corta la racha del Navia

El Navia La Magaya cayó por 87-74 en su visita a la cancha del Sigaltec de Vilagarcía de Arousa. El conjunto asturiano, que debuta esta temporada en Tercera FEB, llegaba a este partido después de sumar tres victorias consecutivas. El equipo gallego no le dio muchas opciones de sumar una cuarta. En la primera parte ganaba por 25 puntos y tras el tercer cuarto la ventaja local ya era de 35 puntos. El último cuarto sirvió al equipo asturiano para reducir la renta, pero ya sin opciones de darle la vuelta al marcador. El mejor del Navia fue Javier Prieto, con 10 puntos y 6 rebotes.