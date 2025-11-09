El Siroko Gijón ya gana en Liga Femenina 2

El Siroko Gijón se impuso por 61-74 al TGN Basket de Tarragona y suma así la primera victoria de su historia en Liga Femenina 2. Se vio a un equipo gijonés muy mejorado, que dio un paso adelante en defensa y que además salió muy enchufado al partido. El conjunto asturiano cimentó su victoria en un último cuarto excelso, que ganaron por 19-26, confirmando una victoria importante para ir ganando confianza. Las mejores del cuadro gijonés fueron Merissah Russell, que sumó 23 puntos, y Sofía Hamidi, que aportó otros 12 puntos pero sobre todo 17 rebotes, de los que 12 fueron en ataque.