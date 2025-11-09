Tercer triunfo seguido del CID Jovellanos, el primero fuera de casa

Triunfo de mérito, el tercero consecutivo, el conseguido ayer por el CID Jovellanos en la Superliga 2 masculina. Más meritorio si cabe teniendo en cuenta que el rival, el Emevé lucense, acabó llevándose el primer set por 25-23. Un parcial muy apretado como lo fueron los tres siguientes, pero que acabaron cayendo todos del lado asturiano (22-25, 23-25 y 21-25). César Menéndez, con 24 puntos, y Óscar Rodríguez, con 22, fueron los máximos anotadores del Jovellanos.