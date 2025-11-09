Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercer triunfo seguido del CID Jovellanos, el primero fuera de casa

Triunfo de mérito, el tercero consecutivo, el conseguido ayer por el CID Jovellanos en la Superliga 2 masculina. Más meritorio si cabe teniendo en cuenta que el rival, el Emevé lucense, acabó llevándose el primer set por 25-23. Un parcial muy apretado como lo fueron los tres siguientes, pero que acabaron cayendo todos del lado asturiano (22-25, 23-25 y 21-25). César Menéndez, con 24 puntos, y Óscar Rodríguez, con 22, fueron los máximos anotadores del Jovellanos.

La FSA censura que el alcalde de Ribadesella se aferre al cargo: "Utilizó su posición de poder para beneficiarse personalmente"

El PP de Castrillón, sobre el Valey: "La primera negligencia fue de IU"

El reino de las setas, listo para pasar revista "pese a la sequía"

El peor enemigo del Avilés ante el Cacereño no se viste de futbolista: la previa del encuentro de hoy del cuadro blanquiazul

La figura de la semana: Rui Pinto, un animador con vocación de ayudar

