El Uni se frena en la cancha del Xiria

El Universidad de Oviedo cayó por 94-82 en la cancha del Calvo Basket Xiria en la sexta jornada del grupo A-B de Tercera FEB y no pudo sumar su quinta victoria, perdiendo un poco el pie con el grupo de cabeza de la clasificación. Los tres primeros cuartos fueron de mucha igualdad y el equipo local solo ganaba por un punto al comienzo del último. Si bien, llegó mejor el conjunto gallego a ese final de partido, que se llevó con un último parcial que ganó por 32-21, desarbolando la defensa visitante. El mejor en el Uni fue Diarra, con 17 puntos y 13 rebotes, sumando 28 créditos de valoración.

La FSA censura que el alcalde de Ribadesella se aferre al cargo: "Utilizó su posición de poder para beneficiarse personalmente"

El PP de Castrillón, sobre el Valey: "La primera negligencia fue de IU"

El reino de las setas, listo para pasar revista "pese a la sequía"

El peor enemigo del Avilés ante el Cacereño no se viste de futbolista: la previa del encuentro de hoy del cuadro blanquiazul

La figura de la semana: Rui Pinto, un animador con vocación de ayudar

