El Uni se frena en la cancha del Xiria

El Universidad de Oviedo cayó por 94-82 en la cancha del Calvo Basket Xiria en la sexta jornada del grupo A-B de Tercera FEB y no pudo sumar su quinta victoria, perdiendo un poco el pie con el grupo de cabeza de la clasificación. Los tres primeros cuartos fueron de mucha igualdad y el equipo local solo ganaba por un punto al comienzo del último. Si bien, llegó mejor el conjunto gallego a ese final de partido, que se llevó con un último parcial que ganó por 32-21, desarbolando la defensa visitante. El mejor en el Uni fue Diarra, con 17 puntos y 13 rebotes, sumando 28 créditos de valoración.