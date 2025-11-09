El Valladolid apaga la fogosidad del Círculo, que termina deshilachado (74-88)

La superioridad del Valladolid sobre el Círculo Gijón quedó patente este domingo en el Palacio de los Deportes. El conjunto pucelano, pese a acudir con tan solo nueve jugadores, fue capaz de cortar el ritmo del equipo local y de imponer su calidad para vencer sin complicaciones. Llegó a romper el partido por completo en el último cuarto, aunque un leve estirón del Círculo dejó la diferencia final en 14 puntos (74-88). El Círculo suma su quinta derrota en seis partidos, la cuarta consecutiva, y tiene por delante choques contra los equipos de "su liga" en los que se jugará salir de los puestos bajos.

Buen inicio

No fue malo el inicio de los de Nacho Galán, apoyados en la buena dirección de Guillem Arcos y en el incansable trabajo en la zona de Javi Menéndez. Pese a la multitud de fallos cerca del aro y a las precipitaciones, el equipo asturiano llegó a mandar con el 12-10. Fue su última ventaja, pero estuvo casi siempre cerca en el marcador porque los vallisoletanos no parecían, de mano, muy acertados en los lanzamientos (18-20 al término del primer cuarto). Pero esa tónica cambió rápidamente. Pau Isern e Iñaki Ordóñez calentaron el motor y la muñeca y no hubo nadie en el bando local que fuera capaz de pararlos con continuidad. Para colmo, debutó en el Valladolid un inspirado Arqués, que llevó la diferencia por encima de los diez puntos. La tercera falta de Mike Okafor era otra piedra en el engranaje del Círculo, que se encomendó a Arcos para llegar al descanso con vida (36-43).

Guillem Arcos busca a quién pasar en el partido frente al Valladolid. / Juan Plaza

Superioridad visitante

La esperanza que le quedaba al equipo gijonés de remontar el resultado ante un equipo superior dependía en gran medida de su salida en la segunda parte, pero fue el Valladolid el que dio otro golpe encima de la mesa. Mientras el Círculo iba a tirones, a golpes de inspiración de un Tevin Pierre individualista que se echó el equipo a la espalda, el equipo de David Barrio ponía tierra de por medio cada vez que los locales se les acercaban. Su porcentaje de tiros fue subiendo como la espuma y pronto quedó patente que el triunfo se iba a ir para tierras castellanas.

Pierre intenta anotar cerca de la canasta. / Juan Plaza

Partido roto

El último cuarto comenzó con 55-66, pero las tendencias de unos y otros no hicieron sino agudizarse después de que un triple de Pierre y una canasta de Guillem Arcos pusieran el 60-68 y forzaran el tiempo muerto visitante. La puntería de Haney e Isern abrió un siete por el que el Círculo empezó a deshilacharse rápidamente, hasta estar 21 puntos abajo. Varias acciones finales de mérito maquillaron el resultado. El Círculo empieza a jugársela en el partido del próximo sábado, también en el Palacio a las 20 horas, contra el Clavijo.