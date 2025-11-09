Victoria y liderato de un enorme Vetusta: dos goles de Joaquín Delgado tumban al Langreo en Ganzábal (0-2)

Dos goles del delantero Joaquín Delgado le dieron los tres puntos al Vetusta, que además se coloca líder del grupo 1 de Segunda Federación tras derrotar a un Langreo que no acaba de despegar esta temporada.

El Vetusta salió al campo con un sistema 4-2-3-1, con laterales de gran profundidad y con dos pivotes con funciones diferentes: mientras que Diego Tejón se metía entre centrales para dar salida al balón, Enzo Pérez tenía libertad de movimientos para filtrar pases a sus compañeros y enlazar con el punta Joaquín Delgado como hombre más adelantado.

La grada del Nuevo Ganzábal, ayer durante el partido entre el Langreo y el Vetusta.

Langreo: Adrián Torre (2); Gil Zapico (1), David Amez (1), Dani Ojeda (2), Liam López (2), Sergio Orviz (2), Lucas Suárez (2), René Reyes (1), Guerrero (1), Iván González (2) y Pablo Maya (1). Cambios: Omar Álvarez (1) por Lucas Suárez, min. 62. Pablo Pérez (1) por Maya, min. 62. Nacho López (1) por Gil Zapico, min. 69. Barrientos (s.c.) por René Reyes, min. 76. Abel (s.c.) por Iván González, min. 76. Vetusta: Miguel Narváez (2); Adrián (2), Marco Esteban (1), Diego Espinosa (2), Adri Lopes (2), Diego Tejón (2), Enzo Pérez (2), Lucas Antañón (1), Jaime Coballes (1), Dieguito (2) y Joaquín Delgado (3). Cambios: Castri (1) por Antañón, min. 74. Marcos López (1) por Adri Lopes, min. 74. Guille Berzal (s.c.) por Coballes, min. 79. Pelayo (s.c.) por Dieguito, min. 89. Cheli (s.c.) por Diego Tejón, min. 89. Goles: 0-1, min. 61: Joaquín Delgado. 0-2, min. 85: Joaquín Delgado. Árbitro: Barrio Salas (vasco). Amonestó por parte local a Dani Ojeda, Sergio Orviz, Lucas Suárez, Guerrero y Omar Álvarez, y por parte visitante a Adrián, Adri Lopes y Coballes. Nuevo Ganzábal: unos 1.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio número 242 del Langreo, Ángel Luis Miranda Menéndez, y por el exjugador del Langreo Eduardo del Alamo María.

En la primera media hora de juego, las aproximaciones fueron de color visitante, con protagonistas como Jaime Coballes y Lucas Antañón, e incluso Dieguito gozó de un disparo que salió rozando el larguero. Tuvo otras dos ocasiones el filial azul, a falta de dos minutos para el descanso, de Lucas Antañón, con una gran intervención de Adrián Torre para evitar el gol, y un minuto después de nuevo el Vetusta la tuvo por medio de Diego Espinosa, que remata de cabeza pero su gol fue anulado por un posible fuera de juego.

El Langreo empleó el mismo sistema que el Vetusta, pero con más posesión y jugando más en corto. Si bien, el equipo de Ganzábal solo tuvo dos ocasiones en esta primera parte, por medio de Sergio Orviz y una lejana de Iván González.

En la segunda parte salió mejor al partido el filial del Oviedo, que adelantó líneas y en apenas dos minutos, entre el 53 y el 54, vieron como Lucas Antañón y Diego Espinosa ponían a prueba a Adrián Torre, que resolvió con acierto el meta del conjunto langreano.

A la hora de juego, el Vetusta, que llevaba unos minutos buscando el gol, lo consiguió por medio del goleador azul Joaquín Delgado, con un remate a la altura del punto de penalti con la derecha a media altura para poner el 0-1 a favor de su equipo.

Este mismo jugador dispuso en apenas unos minutos de otra ocasión que Liam López sacó a córner. El goleador azul siguió buscando el segundo tanto de su equipo y lo logró en el minuto 85 tras un fallo defensivo en cadena de la defensa y el portero del equipo de Langreo. Joaquín Delgado disparó desde el borde del área, con el portero adelantado, y Dani Ojeda, desde la misma línea y al intentar despejar en su portería, aunque el gol subió a la cuenta de Joaquín Delgado porque ya había traspasado la línea.

El Langreo estuvo a punto de acortar distancias un minuto después por medio de Pablo Pérez, con un disparo ajustado a la base del palo derecho de Miguel Narváez, que el portero sacó a córner con la punta de los dedos.

A partir de ahí, el partido declinó y los tres puntos se fueron a Oviedo con un Langreo vencido y que no logró salir de la crisis de resultados por la que atraviesa y que le tiene en zona de descenso.