El Avilés adelanta el 'Black Friday': esta es la promoción para su próximo partido (donde podrían colocarse primeros)

El Avilés ya piensa en el 'Black Friday'. El conjunto blanquiazul vuelve este viernes a su feudo para medirse ante el Arenas de Getxo y, para premiar el empuje que está teniendo su afición durante este inicio de campaña, habrá una promoción en el precio de las entradas. Por ello, las localidades para el público en general tendrán un precio único de diez euros para todas las categorías. El objetivo de esta medida es "tratar de llevar en volandas al equipo hacia una nueva victoria", dicen desde el club.

Las entradas ya se pueden adquirir tanto en la tienda del Avilés, situada en los bajos del Suárez Puerta, como de manera online en la web del club. El horario de la tienda de esta semana será de lunes a jueves de 10 a 14 horas y de 16:30 a 19:30 horas. El viernes abrirá de 10 a 14 horas y de 16:30 horas hasta el inicio del encuentro. La apertura de puertas al estadio se realizará una hora antes del comienzo del partido (20:15 horas).

Cabe destacar que si el Avilés consigue tumbar al Arenas de Getxo, pasaría la noche del viernes al sábado como líder del grupo 1 de Primera Federación. Luego, todo dependerá del resultado entre el Tenerife y el filial del Celta, que se miden el próximo sábado. El cuadro asturiano llega al choque tras haber goleado el domingo al Cacereño por 0-4.