Dan Duscak, tras la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto en Fuenlabrada: "Hay que soñar con el play-off, este equipo está preparado"

Dan Duscak ( Liubliana, Eslovenia, 2002) siempre va con la sonrisa por delante, da igual si el día anterior hizo un buen partido o si tuvo un mal día, si ganó o si perdió. El esloveno es pura energía y cada vez un jugador más completo, algo que saben bien los aficionados del Alimerka Oviedo, que lo llevan disfrutando tres temporadas. El base, pilar fundamental del equipo ovetense, recibe a LA NUEVA ESPAÑA en el Palacio de los Deportes tras el golpe dado en la mesa el pasado fin de semana, al ganar de 21 puntos en la cancha del Flexicar Fuenlabrada.

¿Qué sensaciones tienen tras la victoria ante el Fuenlabrada?

Jugábamos contra un gran equipo, que llevaba cuatro victorias y una derrota, con jugadores como Benite, Kasibabu, que lleva muchos años en la Liga, Mateo Díaz, que lo está rompiendo... Parar a esos tíos era fundamental y gracias a Raúl (Lobaco), que hizo un gran partido defensivo, también ofensivamente cuando tenía que meter las metió, lo logramos. Todo el equipo defendió e hizo un gran esfuerzo.

El club apostó por su continuidad, la de Lobaco y la de Cosialls, y los tres están liderando al equipo.

Es el tercer año que llevamos los tres aquí, conocemos mejor la Liga, nos viene genial Cosialls, nos da ese balance entre ataque y defensa del pick and roll, que es espectacular, nos da muchísimo; a lo mejor no lo ve la gente, pero en ese aspecto es uno de los mejores de la Liga, en tener ese balance en ataque, en defensa, de ayudar, de pasar, de meter cuando se necesita... Entre los tres lideramos al equipo. Está Raúl, que es fundamental en defensa y en ataque no falla una, así que siga así. Después yo me estoy encontrando muy bien, Javi (Rodríguez, el entrenador) y yo formamos una buena pareja, él sabe que le puedo ofrecer y yo sé qué quiere que le dé en la pista.

¿Qué diferencia hay entre el Dan que llegó a Oviedo y el de ahora?

La confianza del entrenador. El primer año también la tenía, pero esa mayor confianza del entrenador te la tienes que ganar y creo que con Javi me la he ganado. Este año me da más libertad para liderar al equipo, me veo con más madurez y con más confianza.

También se le nota más seguro en el lanzamiento.

Después de cada entrenamiento trabajamos el tiro, también eso es gracias a Javi. Él confía mucho en mí, en mi estilo de juego, pero también tengo que decir que a todo el mundo le deja hacer todo en ataque, lo único que te pide es esforzarte al máximo en defensa, darlo todo, y después en ataque aprovechar lo que te da el equipo.

La pasada temporada le llamó la selección de Eslovenia ¿Le motiva que le puedan volver a llamar?

Sí, sí, siempre motiva jugar para tu selección, es lo más guapo que te puede pasar como deportista, es una motivación muy grande estar no solo algún día, sino en un Europeo o un Mundial.

¿Es ambicioso con el futuro?

Siempre hay que soñar a lo grande, nunca puedes dejar morir tus sueños, ir día a día, después hay cosas que no puedes controlar y a las que no le merece la pena darles muchas vueltas.

¿Hasta dónde le gustaría llegar?

En lo personal, siempre a la NBA. Hay que ir a por lo más alto. Los sueños nunca se mueren, así que cada día hay que trabajar por lograrlos y a ver hasta dónde llegas. Como equipo, este año a meterse en play-off y ganar cada partido.

Llegó a España con 15 años para jugar en la cantera del Madrid, después se fue a la del Gran Canaria y ahora esta etapa en Oviedo.

Con eso voy a morir, dándolo todo cada día. Después, donde te lleve la vida. Hay que ser positivo, trabajar duro, si salen las cosas, perfecto, y si no hay que venir al día siguiente a entrenar y trabajar más. Aprendí esto de Javi, es un gran entrenador en esto, nunca le afectan ni las victorias ni las derrotas.

¿Este OCB es ambicioso esta temporada?

Sí, contra nosotros nadie va a jugar fácil. Si estamos concentrados y al 100% podemos ganar a cualquiera, lo que tenemos de malo es que también podemos perder con cualquiera. Cada partido tenemos que estar serios y concentrados al 100%. Pero este equipo está preparado y hay que soñar con el play-off.

Los que lleváis tres años tenéis esa espina de jugar el play-off con Oviedo, ¿no?

Nos hemos quedado cortos dos años por dos victorias y claro que me motiva, además con el Palacio, que yo creo que si llegamos al play-off se puede llenar esto, así que nos gustaría. Pero hay que ser humildes, tener ambición y ser humildes.

¿Está sorprendido por el apoyo de la gente en el Palacio?

No me lo imaginaba, pero la gente viene, nos apoya, empezamos mal, con cero victorias y tres derrotas, y al siguiente partido en casa vino mucha gente. Eso nos ha sorprendido, la gente está con nosotros y eso se nota. Pumarín estaba muy bien, apretaba mucho, pero eran mil personas, ahora con cuatro mil que vienen a cada partido se nota mucho y nos da un empujón para apretar cada vez que jugamos. Esta ciudad se merece esto, un campo así de grande para que la gente pueda venir a vernos y a apoyarnos. A Oviedo le gusta el baloncesto y le gusta cómo jugamos.