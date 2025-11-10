La Escuela Nei brilla en el Regional de Kung Fu con 52 medallas
La Escuela Nei, de Gijón, dominó el Campeonato de Asturias de Kung Fu celebrado el pasado fin de semana en Lugo de Llanera con 118 participantes de diferentes edades y estilos. El equipo logró un total de 52 medallas: 15 oros, 13 platas y 24 bronces. Los éxitos se repartieron entre las distintas modalidades de la disciplina, incluyendo formas de mano vacía y con armas, tanto en categoría individual como en parejas, así como en Para-Kung Fu y Qingda (combate), en categorías infantil y adulta.
