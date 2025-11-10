El Gaitero Rodiles remonta tres goles al Bembrive y sigue líder
Espectacular victoria la que consiguió El Gaitero Rodiles esta jornada en Villaviciosa para acabar ganando por 4-3 al Bembrive vigués. El equipo asturiano continúa así líder del grupo 1 de Segunda División. El conjunto gallego comenzó avasallando al asturiano, al que ganaba por 0-3 a los 22 minutos de juego. A continuación, Nicole Simonetti recortó distancias y a partir de ahí el equipo de Villaviciosa se fue a por todas. El 2-3 fue obra de Daniele Fleitas, empató Angela María Batista y el tanto de la victoria fue de la internacional brasileña Jane Marqués.
