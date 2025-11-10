El Pasek Belenos, sin reacción en Las Rozas (43-15)

El Pasek Belenos no reacciona y ayer sumó una nueva y fuerte derrota a domicilio, 43-15, en el campo del Ingenieros Industriales Las Rozas. El conjunto madrileño fue muy superior desde el inicio y venció de forma cómoda, con un par de ensayos del equipo asturiano en el tramo final, con todo el pescado vendido. El Pasek Belenos es penúltimo de la categoría de plata.