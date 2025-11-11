Asturias brilla en la Supercopa de España de Judo con ocho medallas

Asturias volvió a demostrar su potencial en el judo junior durante la XII Supercopa de España de Judo, celebrada ayer en el Palacio de los Deportes de la Guía. El evento reunió a más de 300 judokas procedentes de toda España y de países como Francia, Portugal y México, que desplegaron su mejor técnica ante la mirada de los seleccionadores nacionales Álvaro Ríos y José Manuel Martín.

Aspecto que presentaba el Palacio de los Deportes de Gijón durante el campeonato.

En lo deportivo, Asturias se situó en el segundo puesto del medallero, solo superada por Galicia, gracias a un brillante balance de ocho medallas: los oros de Manuel Rubiero (+100 kg) y Alejandra Pérez (+70 kg); las platas de Diego Menéndez (+100 kg), Nayara Cuervo (-52 kg) y Alba Ferreras (-57 kg); y los bronces de Adam Sánchez (+100 kg), Covadonga Fernández (-78 kg) y Carmen Galache (+78 kg).

Reconocimiento al apoyo institucional

Durante la ceremonia de entrega de premios, el concejal de Deportes de Gijón, Jorge Pañeda, recibió el primer dan de judo de manos del presidente de la Federación Asturiana, José Ramón Díaz Maseda, como reconocimiento al apoyo del Ayuntamiento al judo asturiano y español, según informó la Real Federación Española de Judo.

Un deporte en expansión

Con la mirada puesta en los próximos retos, los judokas asturianos ya preparan el Campeonato de España Absoluto y la Gala Regional, confirmando que el judo en Asturias vive un momento de expansión y consolidación. La Federación Asturiana de Judo, con doce años de experiencia organizando eventos de alto nivel, volvió a ofrecer una competición ágil y bien coordinada, consolidando a Gijón como un referente en el calendario nacional.