El BJJ Vetusta del Cree Center de Oviedo de grappling, primer campeón de Asturias

El equipo BJJ Vetusta del Cree Center de Oviedo se proclamó campeón de la primera Copa de Asturias de grappling. El evento, organizado por la Federación Asturiana de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas, se celebró en el polideportivo municipal de San Martín del Rey Aurelio.

El grappling es un deporte en auge dentro de las disciplinas de lucha, entre las que está convirtiéndose en una referencia. El número de practicantes en Asturias ha crecido de forma exponencial y también el nivel de sus competidores, entre los que destaca la saregana Merche García, que acaba de convertirse en tricampeona Mundial de la esta especialidad.

Se trata de una disciplina cuyo sistema de combate está enfocado a los agarres y al control y sumisión del oponente; pero sin usar golpes. El objetivo es neutralizar al adversario con técnicas de derribo, inmovilización y llaves de articulación o estrangulaciones.