La confesión del gran protagonista de la última goleada del Avilés: "Ha sido una liberación"

"Ya tenía ganas de poder hacer el primero. La celebración del gol fue sobre todo de liberación", reconoce Raúl Rubio, el gran protagonista de la victoria del Avilés ante el Cacereño. El delantero maño tardará mucho tiempo en olvidar este encuentro. En este inicio de temporada ha sido uno de los nombres propios del conjunto blanquiazul, dejándolo todo en el campo para tratar de hacer mella en las defensas rivales, pero le estaba faltando suerte de cara a puerta. Las tenía, pero ya fuese la madera o el guardameta rival, no había manera de que la pelota cruzase la línea de gol. En el Príncipe Felipe todo se dio a las mil maravillas. A su inagotable trabajo a la hora de presionar sumó su primera diana con la camiseta avilesina. "Agradezco mucho la confianza que ha tenido en mí el míster", reconoce el maño.

"El trabajo sobre el campo que estaba haciendo hasta ahora estaba siendo bueno, pero soy consciente que a los delanteros se nos mide por los goles", apunta Rubio, que asegura que, durante su sequía "no sentía ni ansiedad ni obsesión". "Los goles son consecuencia del trabajo, y yo tenía claro que iba a trabajar hasta conseguirlo", asegura. Lo que si sentía el aragonés es "la obligación de ayudar al equipo y devolverse la confianza al entrenador". Y es que Dani Vidal siempre mantuvo la fe en el maño. "El míster tiene una forma de afrontar los partidos en la que encaja dos de mis cualidades, el trabajo y el desgaste", señala Rubio, que no se olvida de sus compañeros. "Ese trabajo que hago yo se ve luego recompensado cuando entran otros jugadores. Somos una buena plantilla y eso se nota", detalla.

EN IMÁGENES: Las mejores fotos de la goleada del Avilés ante el Cacereño / Área 11

Su celebración, además, tuvo connotación especial. Además de los gestos con sus brazos, prueba de la liberación de la que el propio delantero habla sin tapujos, el ariete se acercó a uno de las esquinas del Príncipe Felipe haciendo un cuerno con sus manos. "Es un gesto que va dedicado a mi familia y a mi pareja. Los cuernos significan, en lenguaje de signos, te quiero. Va por ellos", confiesa Rubio.

Su amistad con Cueto

Además, en esa celebración apareció Javi Cueto, su rival por la punta de ataque del Avilés, con el que se fundió en un abrazo. "Mi relación con él es muy buena. Al final, tanto él como yo somos dos personas y cabales y, quizás más importante, somos amigos. Eso suma mucho", dice el ariete, que ahora espera que este primer tanto siga la teoría del "bote de kétchup". "Oye, ojalá meter otro contra el Arenas de Getxo, estaría encantado. Siempre dicen que el primero cuesta más. Yo voy a seguir trabajando para el equipo, que es lo que creo que se me da bien, y así todo lo otro llega solo", asegura.

Ese duelo, el que enfrenta al Avilés ante el Arenas de Getxo, puede provocar que el cuadro blanquiazul pase la noche como líder de Primera Federación, aunque Rubio prefiere quitarle hierro al asunto. "Hay que disfrutar del momento, pero yo prefiero mirar más allá que la clasificación. Lo importante son los veintitrés puntos, eso sí que me gusta", afirma el delantero, que, aunque destaca el buen momento de los blanquiazules, tiene claro que "aún queda mucha liga por delante y mucho trabajo por hacer". Ahora queda esperar que Rubio siga marcando la diferencia desde la punta del ataque avilesino.