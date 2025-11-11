La estrella y actriz "asturiana" vinculada a la nueva propiedad del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid anunció este lunes el acuerdo para que el fondo estadounidense Apollo Sports Capital se convierta en el accionista mayoritario del club. La operación incluye la continuidad de Miguel Ángel Gil Marín como consejero delegado y de Enrique Cerezo como presidente. Los dos dirigentes tenían hasta ahora el control mayoritario de la SAD.

La entidad rojiblanca no ha compartido ni la distribución definitiva de las acciones (sería un 55% para el nuevo socio, según ha informado 'Expansión') ni la cantidad que pagará Apollo para quedarse con el capital mayoritario del club. La operación habría arrojado una valoración total de la entidad, incluida su deuda, de unos 2.500 millones de euros.

El relevo en la propiedad del Atlético tiene vínculos con Eva Longoria, actriz estadounidense famosa por su papel en la serie "Mujeres desesperadas". La también productora y empresaria, con raíces en Asturias, está asociada con Apollo Sports Capital, una filial de Apollo Global Management, nuevo dueño del club colchonero, como co-propietaria del Club Necaxa, un equipo de la Liga MX, máxima categoría del fútbol mexicano. Apollo Sports Capital, liderada por su CEO Al Tylis, es el socio de la franquicia mexicana, de la que entró a formar parte Longoria como accionista en 2021. Eva Longoria, conocida en Necaxa como "La Patrona", quiere transformar el histórico equipo de la ciudad de Aguascalientes y dar visibilidad a México.

Raíces en Asturias

La familia de los Longoria, vinculada a la actriz, se remonta en Asturias al año 1603, cuando la familia emigró hacia las tierras mexicanas. Son ya trece generaciones de esta familia a la que pertenece la famosa actriz. Eva, en una de sus visitas recientes a la región, resaltó la fabulosa gastronomía asturiana, gobernada por platos de cuchara, como la fabada, que afirma ser su plato español favorito.

"Estoy visitando mi pueblo: Longoria, en Asturias". Con un viaje a sus raíces, la actriz Eva Longoria mostró al mundo los paisajes, la gastronomía y la cultura del Principado, gracias a su serie para la CNN "Searching for Spain". La actriz de "Mujeres desesperadas" estuvo el verano pasado grabando durante nueve días en distintos puntos de la región: llagares, cuevas de queso Cabrales, restaurantes, obradores... Y por fin se ha podido ver el resultado.

"Mi plato favorito en España es la fabada, que es un guiso de alubias. Es muy contundente. Esas alubias blancas grandes solo crecen en Asturias y las cocinan en un caldo con diferentes grasas de cerdo. Es maravilloso", cuenta la estrella de Holliwood en la serie y en una entrevista con John Berman en la CNN. Al presentador Eva Longoria hasta le escancia un culín de sidra. "Se vierte así", le explica mientras coloca el brazo en alto. La actriz remata con "eso es Asturias", tras beberse un culete.

"Soy asturiana"

"Gracias por pensar en mi. Estoy muy feliz de estar aquí, es un gran honor recibir este reconocimiento en este país al que quiero tanto desde hace muchos años", dijo emocionada la Eva Longoria en los recientes premios "Platino". Fue la antesala de una declaración de asturianía con la que sorprendió a todos. Al subir a recoger el galardón, señaló que en España se siente en casa, "me siento protegida". "España siempre me ha tratado muy bien a mi y a toda mi familia" y recordó que aunque nació en Texas, su ascendencia es mexicana y por sus venas corre sangre española. "Soy asturiana. ¡Qué viva Asturias!", exclamó.