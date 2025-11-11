Pablo Serrano vuelve a soñar tras un mal despertar: la increíble historia de un gijonés que aspira a estar algún día en los Juegos Paralímpicos

Pablo Serrano Tassis tenía 8 años cuando un día, al despertarse, no podía levantar el brazo izquierdo. Sus padres lo llevaron de inmediato al hospital y las noticias que recibieron allí no fueron buenas: Pablo tenía una encefalomielitis vírica con la que iba a tener que convivir toda su vida. Ese brazo apenas se iba a poder mover más. "Los médicos me han dicho que por ahora no tiene ninguna solución concreta", explica este gijonés que se pasa media vida entrenando bádminton en Oviedo. Ya sea en el Centro de Tecnificación que tiene la Federación en El Cristo, o con su nuevo club, el Bádminton Oviedo, en el polideportivo de La Corredoria.

Deporte y estudios

Han pasado 13 años de ese mal despertar y a día de hoy Pablo es uno de los mejores de España en parabádminton y estudia la carrera de Ingeniería Mecánica. Es ambicioso e inteligente. Lo primero le sirve para querer mejorar cada día y estar más cerca de la élite de una disciplina que con la inclusión en los Juegos Paralímpicos ha subido mucho de nivel. Lo segundo le permite saber en qué punto está, que puede competir en Europa pero que le queda aún camino para llegar al nivel de los asiáticos.

Pablo Serrano, jugador del Club Bádminton Oviedo / Miki López

El bádminton, una gran ayuda

De su dolencia, Pablo explica que no puede mover el brazo "más que un rango de movimientos muy pequeño" y que el bádminton, deporte que comenzó a practicar con 11 años, le hace mucho bien: "Hago mucha actividad física, mucho ejercicio, tengo mucha forma física y al ejercitar el brazo va cogiendo algo de fuerza. Lo que me aporta el bádminton es que me obligo a mi mismo a mover el brazo y a utilizarlo lo máximo para poder jugar lo mejor posible en pista. La ambición deportiva te lleva a entrenarte, a intentar hacerlo lo mejor que puedes y al final el brazo va cogiendo fuerza".

Centro de Tecnificación y Bádminton Oviedo

Llevaba dos años sin club y en el Centro de Tecnificación, donde se ejercita con Jaime Caso y Fran Dacal, le propusieron fichar por el Bádminton Oviedo. Él se dijo "¿por qué no?": "Es un club grande y eso me aporta ventajas; quería entrar". Llegó en verano y se ha entrenado, sobre todo, a las órdenes de un histórico del club y del bádminton asturiano, Alberto Zapico.

Pablo, con tan solo 21 años, tiene ya un currículum impresionante: en su primera competición internacional logró el bronce europeo formando pareja de dobles con un ruso; ha ganado varios circuitos nacionales tanto en individual como en dobles; tiene 18 campeonatos de España entre todas las categorías y a nivel internacional sumó este año, con su compañero Manuel García Rosendo, otro bronce europeo, una medalla en una competición en Perú y otra en Indonesia. Todo esto, completado un tercer puesto individual en Uganda.

Muchas aspiraciones

En Oviedo le gustaría tener la oportunidad de jugar en la liga, pero su principal objetivo ahora es el Mundial, que se va a disputar el próximo mes de febrero, en Baréin. "Allí se trata de intentar hacerlo lo mejor posible porque entra en juego el nivel asiático, donde el bádminton es mucho más popular y pueden vivir de ello". Él, en cambio, tiene que "jugar al bádminton, sacarme una carrera y luego tendré que trabajar".

Sabe Pablo que llegar a los Juegos Paralímpicos "es muy complicado" porque hay muy pocas plazas y hay que estar en la élite mundial. Eso no significa que vaya a dejar de intentarlo, nunca lo ha hecho: "Claro que lo voy a intentar, lucharé por ello, para eso estoy aquí".