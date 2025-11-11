¡El San Martín está en play-off!: El día perfecto de Aitor Rubio lleva a Sotrondio a soñar a lo grande

El San Martín es la gran revelación de la temporada en la Tercera asturiana. El equipo de Sotrondio, que a priori es uno de los humildes de la categoría, se colocó esta jornada en puestos de promoción de ascenso tras golear al Siero (5-2). Un partido en el que el gran protagonista fue Aitor Rubio (Gijón, 2000), al hacer cuatro goles, tres de ellos en los diez primeros minutos.

Un nombre con historia

Su nombre tiene historia. El gijonés se llama realmente Aitor Macía Martín, pero siendo aún infantil coincidió con otro Aitor en el equipo. La melena rubia que lucía en aquella época acabó rebautizándole. Jugó en las categorías inferiores de Arenal y La Asunción, pasó después al juvenil del Roces. De ahí, al primer equipo del cuadro gijonés, donde estuvo seis temporadas. La pasada la jugó en el Urraca y en la actual aceptó la propuesta de Jubel para incorporarse al San Martín.

De mediocentro a delantero

"Juego de delantero desde hace un par de años, antes era mediocentro, pero siempre tuve gol y estando en el Roces necesitaban a alguien que jugará ahí. Acabé metiendo 20 goles en Preferente; desde entonces he seguido ya de delantero siempre", explica Aitor sobre su curiosa evolución.

Meter cuatro goles, de los cuales tres llegaron en los diez primeros minutos de juego, responde a que fue un día perfecto: "Salió todo de libro, metimos uno, eso nos dio confianza, nos fuimos hacia arriba, siempre intentamos salir fuertes a los partidos, apretar mucho en los quince primeros minutos y la verdad es que se dio todo bien". El cuarto tanto en su cuenta personal y el quinto de su equipo, a los 35 minutos, fue la transformación de un penalti.

Futbolista y futuro bombero

Este futbolista, que compagina el fútbol con la preparación de la oposición de bombero, reconoce que llegaban prevenidos ante un Siero que había ganado nada menos que al Covadonga: "Sabíamos que venían de ganar a un equipo muy difícil de batir eso nos hizo estar más tensos, pero tenemos muy buen grupo y nos salió todo perfecto". Sabe que el primer objetivo es "la permanencia" pero está tan contento de haber entrado en "la familia" del San Martín que los único que le importa es seguir como hasta ahora: "Estamos disfrutando, contentos, desde la mayor humildad, siendo un club de pueblo en el que la gente te saludo por la calle u donde nadie es más que nadie".