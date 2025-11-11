La singular historia de Lucía, la "primera" del Siroko de baloncesto: un triunfo para continuar la saga

Como agua de mayo llegó la primera victoria de la historia del Siroko Gijón Basketball en Liga Femenina 2, en la cancha del TGN Bàsquet Club de Tarragona. Una victoria que se produjo finalmente con cierta holgura (61-74), pero que fue muy trabajada y solo festejada al final. El temor a un nuevo bofetón había instalado la prudencia en el vestuario gijonés, que ahora respira más tranquilo. "Tengo la sensación de que ha significado algo", apunta una de las jugadoras que más está sorprendiendo, la joven Lucía García Peces.

Lucía, la primera del Siroko

Cinco derrotas para iniciar un proyecto no es plato de buen gusto, pero en el Siroko hay confianza en conseguir la deseada estabilidad en la clasificación. El triunfo en Cataluña, después de un desplazamiento tan largo, ha supuesto un soplo de aire fresco: "Lo vivimos con mucha ilusión, con mucha alegría, lo estábamos esperando desde hace unas semanas. El trabajo fue bueno durante el partido y nos lo merecimos", apunta Lucía a LA NUEVA ESPAÑA tras el primer entrenamiento de la semana.

La primera victoria también coincidió con la actuación más completa de Lucía García Peces, una alicantina de 21 años que debuta en la Liga Femenina 2. "La fichamos como un proyecto a medio plazo porque me parece que tiene muchas virtudes, y cosas que trabajar como todas, pero está dando ya más cosas de las que esperábamos", apunta el entrenador del Siroko, Carlos Fernández.

En Tarragona, la jugadora se fue a los 18 puntos (con un excelente 7 de 9 en tiros de dos, ningún triple en tres intentos y un pleno de tiros libres, 4 de 4, amén de 2 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 5 faltas recibidas para 16 créditos de valoración y un +26 con ella en pista. Fue la más utilizada del equipo, con 29 minutos en cancha, y de hecho es una de las que más juega del equipo. "Me refuerza totalmente la confianza. Vengo de algún sitio en el que me ha costado más adaptarme y la verdad es que Carlos me transmite muchísima confianza en mi trabajo. Además, tiene conmigo una comunicación abierta. Si me tiene que decir algo, me lo dice", admite la jugadora.

¿Qué le faltaba al Siroko para haber sumado algún triunfo antes? "Había faltado defensa, creo, y más fluidez en ataque. Es normal porque venimos todas cada una de un sitio, es difícil encajar el juego, es complicado entendernos. Pero últimamente se nos ha visto jugar más en equipo y tomar mejores decisiones", analiza la alicantina.

Familia de basket

A Lucía García Peces prácticamente no le quedó otra opción que jugar al baloncesto, el deporte que practican o practicaron sus dos padres y sus dos hermanos (ella es la mediana). De hecho, su padre es entrenador y, confiesa, su referente: "Estoy súper agradecida a mi familia y sobre todo a mi padre. Sin él no tendría ni la mitad de idea que tengo de baloncesto ni, sobre todo, la mitad de ilusión".

La jugadora del Siroko empezó a jugar en Alicante a los 6 años, en el SCD Carolinas, donde estaba en equipos mixtos. "Es una de las etapas más bonitas, aprendí mucho de jugar en mixto, a jugar más duro, con contacto, y a crecer con entrenadores para los que no había diferencias entre unos y otros", apunta.

Cuando se hizo obligatorio el paso a equipos femeninos, y como en Carolinas no había, se apuntó al San Blas, donde estuvo un año antes de irse tres a Elche, al CB Ilicitano. Después tocó salir de casa, "con 17 años, algo que no me costó porque tenía mucha ilusión y quería hacerlo ya". Su destino, el Picken Claret de Valencia durante dos años. El siguiente salto le llevó al CB Isla Bonita, en La Palma, antes de jugar la pasada temporada en Primera Nacional en el CB Cartagena. Una categoría en la que destacó.

Con un presupuesto ajustado y la obligación de empezar de cero, los encargados del diseño deportivo del Siroko, Carlos Fernández y Emilio Mauro, director deportivo, decidieron apostar por Lucía García Peces como una jugadora capaz de hacer el 1 y el 2, aunque más cómoda en esta última posición, y con una progresión que le podía permitir ser una pieza muy valiosa a medio plazo. Pero esos plazos se han adelantado. La propia Lucía explica cómo se gestó su fichaje en Gijón: "Me hacía mucha ilusión el sitio, nunca había estado por esta zona. Quería meterme ya en esta liga y dije que sí de cabeza desde el primer momento que me lo pusieron encima de le masa. Hablé con Emilio y sentí que era algo guay, transmitía buena ‘vibra’".

Con algunos meses ya en la ciudad, Lucía se ha encontrado con un proyecto que "se hace con mucho trabajo y con mucha ilusión, es un club muy serio, que hace el trabajo muy bien. Nosotras estamos súper agradecidas porque nos lo dan todo, no todo el mundo tiene esa suerte". Mientras juega con pasión al baloncesto estudia a distancia Integración Social.

Si de alguna manera se define la jugadora alicantina es como "muy competitiva y muy intensa": "Creo que mi punto fuerte es la defensa, la intensidad, y me gusta mucho pasar. En ataque me gusta la parada y tiro, ir para adentro y a partir de ahí decidir...". Un repertorio rico que quiere seguir incrementando en una liga "muy exigente, se nota que hay más nivel que en Nacional, aunque no sea un salto enorme como Challenge".

La escolta ve el futuro con optimismo: "espero que vayamos para arriba. Cada vez veo más cosas en los entrenamientos, más comunicación, y eso nos va a llevar a más victorias porque tenemos un buen equipo".