La 4ª edición del Desafío Lagos de Covadonga ya está en marcha: estos son los plazos de inscripción y su recorrido
La marcha ofrecerá sus dos recorridos clásicos y se podrá participar con un un maillot conmemorativo
N.L.
Desde este miércoles 12 de noviembre, el periodo de inscripciones para la 34ª edición del Desafío Lagos de Covadonga, que se celebrará el sábado 6 de junio de 2026, ya está abierto.
La inscripción
Los participantes podrán elegir entre dos modalidades de inscripción: con maillot conmemorativo o sin maillot. Las tarifas para ciclistas federados serán de 79 euros con maillot y 69 euros sin maillot, y permanecerán abiertas hasta el 15 de marzo y el 25 de mayo, respectivamente. Los ciclistas no federados deberán abonar un suplemento de 14 euros en concepto de seguro obligatorio de un día.
El recorrido
La marcha volverá a ofrecer sus dos recorridos clásicos, adaptados a todos los niveles. La Gran Fondo contará con 111 kilómetros y 2340 metros de desnivel positivo, con salida en Cangas de Onís y meta en los Lagos de Covadonga. Durante el recorrido, los ciclistas atravesarán localidades emblemáticas del oriente asturiano como Arriondas, Ribadesella, Posada de Llanes o Parres. El Alto de La Tornería y el Alto de Riensena pondrán a prueba la resistencia del pelotón antes del gran reto final: la ascensión a los Lagos de Covadonga.
Por su parte, la Medio Fondo, con 99 kilómetros y 1280 metros de desnivel, compartirá buena parte del recorrido y finalizará en Covadonga, a los pies de la mítica subida, tras superar las mismas ascensiones intermedias.
¿Dónde se realiza la inscripción?
Los participantes pueden inscribirse en el Desafío Lagos de Covadonga en el siguiente enlace: https://www.rockthesport.com/es/evento/lagos2026 .
